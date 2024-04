Gaming case DeepCool con raffreddamento a un prezzo ASSURDO!

DeepCool CH560 WH è un case straordinario, di colore bianco, con una serie di funzioni per evitare il riscaldamento del Pc. Come le 4 ventole ARGB da 140 mm incorporate e il pannello laterale ibrido in rete/vetro temperato per massimizzare il raffreddamento. Ora puoi sfruttare il coupon da 20 euro e portarlo a casa a soli 109,99 euro!

Le porte I/O del CH560 WH offrono connettività per i dispositivi moderni, una porta USB 3.0, una TYPE-C, una porta audio e un pulsante a LED; due gabbie per unità HDD da 3,5" e due slot per unità SSD da 2,5" sono disponibili nel case ATX DeepCool CH560 WH; la gabbia per unità HDD è utilizzabile anche per unità SSD, se necessario.

E' caratterizzato da uno speciale design ibrido per migliorare l'eccezionale flusso d'aria da tutti i lati del case.

Altre caratteristiche importanti: il blocco di sicurezza opzionale per il pannello laterale, il filtro antipolvere magnetico di facile pulizia, il braccio di supporto della GPU integrato, lo spazio per i cavi di 26 mm dietro il vassoio della scheda madre e i gommini fissi facilitano la gestione dei cavi.

Dunque, un vero alleato contro il surriscaldamento anche in caso di uso intensivo ed alte temperature esterne. Sfrutta il coupon e proteggi il Pc anche dalla polvere non meno dannosa del calore.

