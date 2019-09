Giorno Gaming incontra i fan di Destiny alla Milan Games Week 2019

In occasione della Milan Games Week 2019, Giorno Gaming ha ricevuto il caloroso abbraccio di tutti gli appassionati di Destiny accorsi in fiera per incontrare il celebre streamer e profondo conoscitore degli eventi che tratteggiano la storia, la lore e le dinamiche di gameplay dell'universo sci-fi di Bungie.

L'occasione offertagli dalla Games Week di Milano ha permesso a Giorno Gaming e ai tanti cultori della saga fantascientifica di Destiny di scattare qualche selfie di rito e, soprattutto, di scambiare i propri pareri sul futuro di Destiny 2, tra il rilancio del progetto sotto forma di titolo free to play con New Light e l'uscita dell'espansione Ombre dal Profondo.

In coincidenza dell'arrivo di Shadowkeep, vi terremo compagnia con un evento in streaming che potrete seguire sulle pagine del canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 19:00 di domani, 1 ottobre, in coincidenza dell'arrivo di Ombre dal Profondo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per quanto riguarda gli approfondimenti di Giorno Gaming sulla nuova fase di Destiny 2, il famoso streamer ed esperto di faccende dei Guardiani ci dà invece appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 ottobre con due streaming che saranno trasmessi sempre sul canale Twitch di Everyeye, al quale vi invitiamo a iscrivervi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche e interfacciarvi con la nostra redazione e il resto della community.