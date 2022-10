Gaming, leak e rumor: il noto insider Nibel annuncia il ritiro

Mentre Tom Henderson discute di Assassin's Creed: Nexus e Dusk Golem profetizza un imminente annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake, un noto insider decide invece di abbandonare l'universo del gaming.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il conosciuto utente "Nibel" ha infatti annunciato il suo ritiro da Twitter. Con un breve messaggio, l'insider ufficializza la decisione di interrompere le attività comunicative legate all'attualità e ai dietro le quinte dell'industria videoludica, che lo vedevano in prima linea ormai da diversi anni. Di seguito, vi riportiamo il messaggio di Nibel:

"Dopo l'avvio di una fase di riflessione, - scrive l'ex insider - ho preso la decisione di indirizzare il mio tempo e le mie energie verso qualcosa di differente e di abbandonare Twitter. Questa scelta segna la fine delle mie attività di coverage legate al mondo dei videogiochi e della mia presenza attiva su questa piattaforma social". L'account Twitter di Nibel resterà attivo, ma con il semplice obiettivo di evitare che qualcuno possa sfruttarne il nome per diffondere informazioni non corrette.



Mentre nel mondo del gaming continuano a proliferare le fonti di indiscrezioni e rumor - non da ultimo legate alla data di uscita di Atomic Heart - Nibel ha dunque deciso di concludere la propria esperienza come insider.