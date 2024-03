Gaming Monitor in offerta su Amazon: prezzo SUPER per il Gawfolk 27'' Full HD curvo

Al forte sconto sulla sedia gaming X20 si somma l'ottima offerta su Amazon Italia per il Gawfolk 27'' Full HD, un gaming monitor curvo in promozione sul portale nostrano del colosso dell'ecommerce: ecco il prezzo e tutti i dettagli dell'offerta!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monitor curvo da 27 pollici di Gawfolk vanta tutta una serie di funzionalità e caratteristiche che lo rendono perfetto come monitor gaming, tanto in ambiente PC quanto nella fruizione di contenuti multimediali o su console.

Il design curvo del modello 1800R consente di immergersi nell'esperienza di gioco, come pure nell'utilizzo in ambiente lavorativo o come strumento per accedere ai propri contenuti multimediali preferiti tra film, serie TV e file PC. Il monitor rientra poi nelle specifiche della nuova generazione di schermi VA con luminosità di 280cd/m², 8-bit, con un pannello in grado di restituire immagini nitide a 16,7 milioni di colori con contrasto dinamico di 4000:1 e 100% sRGB.

Il Gawfolk 27'' Full HD curvo 1800R è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 129,99 euro, con uno sconto del 32% applicato a tutti gli ordini completati entro la mezzanotte di venerdì 29 marzo e con spedizione assicurata al 2 aprile per gli abbonati ad Amazon Prime.

