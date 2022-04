Gaming professionale? Arriva la postazione da gioco definitiva e motorizzata

Se le poltrone da gaming professionali non dovessero bastare, gli appassionati più esigenti hanno ormai alternative più peculiari verso le quali dirigere il proprio interesse.

Sulla scia del materasso da gaming di Bauhutte, e direttamente dal Sol Levante, arriva infatti anche la postazione da gioco completamente motorizzata. Quest'ultima - presentata con il trailer che trovate in apertura a questa news -, si struttura in un letto automatizzato. L'elemento d'arredo non ha tuttavia caratteristiche troppo convenzionali. Come potete verificare nel filmato dedicato, il letto è infatti in grado di trasformarsi completamente nell'arco di soli pochi secondi.

Tramite il semplice utilizzo di un telecomando dedicato, si può passare da un sonno ristoratore all'essere pronti per una intensa seduta di gaming con il proprio videogioco preferito. Regolando in maniera indipendente l'inclinazione della parte superiore e della parte inferiore del letto, è possibile personalizzare la seduta, che da semplice letto si converte in una base da gioco particolarmente confortevole. A supporto del tutto, è inoltre disponibile un pratico vassoio inclinabile, sul quale collocare mouse e tastiera.



Per allestire la postazione gaming perfetta, il produttore di questo peculiare letto mette inoltre a disposizione ulteriori moduli d'arredamento, tra scrivanie per monitor da gaming, armadi e scaffalature di vario genere e dimensioni.