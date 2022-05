Tra gaming e scienza, IEEE Transactions on Games racconta il settore

Adottare l'approccio scientifico al mondo dei videogiochi può rivelarsi interessante. Infatti, dietro a temi come il multiplayer online e il deep learning si nascondono degli aspetti non di poco conto, a cui magari molti giocatori non fanno troppo caso. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire IEEE Transactions on Games.

Quest'ultima è infatti una pubblicazione dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers a cura di Georgios N. Yannakakis, Direttore dell'Institute of Digital Games, centro di ricerca dell'Università di Malta. L'obiettivo degli articoli legati a IEEE Transactions on Games è quello di approfondire alcuni meccanismi legati al mondo dei videogiochi.

Non si tratta, dunque, come ben potete immaginare, di "letture classiche", ma se conoscete un po' l'inglese e volete approfondire la pubblicazione, trovate tutto sul portale IEEE Xplore, database ben noto a coloro che sono soliti effettuare ricerche relative al mondo dell'informatica e non solo. Inoltre, potreste anche voler dare un'occhiata al sito Web di IEEE Transactions on Games.

In ogni caso, tra gli articoli che potreste voler approfondire c'è "Win Prediction in Multiplayer Esports: Live Professional Match Prediction", in cui si analizza l'interessante mondo degli eSport relativamente alla previsione dei risultati delle partite. C'è tuttavia molto altro: ad esempio, "Play With One's Feelings: A Study on Emotion Awareness for Player Experience", che tratta l'interazione affettiva tra videogiocatori.

Insomma, si tratta di un approccio interessante relativamente al mondo del gaming, a cui abbiamo ritenuto opportuno dare spazio su queste pagine.