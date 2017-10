Gaming super veloce con il primo SSD Intel basato su tecnologia Optane

ha annunciato il lancio delle unità, i primi SSD per PC desktop e workstation basati sulla tecnologia. In collaborazione con, Intel ha presentato i nuovi SSD in occasione del

Le unità SSD Intel Optane serie 900P aprono le porte a nuovi entusiasmanti scenari. Offrono una latenza sbalorditivamente ridotta e le migliori prestazioni di lettura e scrittura casuale della categoria con profondità di coda (queue depth) basse, fino a quattro volte più veloci degli SSD concorrenti basati su tecnologia NAND. Con queste nuove unità SSD, gli utenti potranno ottenere di più dalla loro piattaforma. Le unità SSD Intel Optane serie 900P sono ideali per carichi di lavoro di storage più impegnativi, tra cui rendering 3D, simulazioni complesse, tempi rapidi di caricamento dei videogame e altro ancora. La resistenza fino a 22 volte superiore rispetto ad altre unità offre la massima tranquillità.

“Le unità SSD Intel Optane serie 900P portano per la prima volta le prestazioni di classe workstation e la resistenza leader del settore della tecnologia Intel Optane agli SSD client; crediamo che gli utenti finali troveranno modi entusiasmanti per trarre vantaggio da queste unità per fare grandi cose", ha dichiarato Bill Leszinske, Vice President del Non-Volatile Memory Solutions Group di Intel e Director of Strategic Planning, Marketing and Business Development. “Non vediamo l’ora di vedere le possibilità offerte dagli sviluppatori di software, come Roberts Space Industries con Star Citizen, e dalle nostre unità SSD, per fornire agli utenti nuove possibilità di sfruttare set di dati più ampi e carichi di lavoro più complessi”.

Durante l'evento, Intel ha dimostrato l'universo unico di Star Citizen su sistemi di gaming con processori Intel Core i9 dotati di SSD Intel Optane serie 900P. Le due aziende hanno anche annunciato che un'esclusiva navicella in-game, la Sabre Raven, verrà fornita con tutti gli acquisti di SSD Intel Optane serie 900P per un periodo limitato.

“Le unità SSD Intel Optane serie 900P sono incredibilmente veloci, probabilmente le unità più veloci che ho mai usato”, ha dichiarato Chris Roberts, Chairman e CEO di Cloud Imperium Games e Roberts Space Industries. “I nostri sviluppatori di Star Engine hanno lavorato sulla tecnologia per migliorare i tempi di caricamento utilizzando nuove tecniche sviluppate per Star Citizen e ottimizzate per le unità SSD Intel Optane serie 900P, i più veloci SSD che abbiamo testato. Continuiamo a migliorare Star Citizen in modo che i vantaggi prestazionali con le unità Intel Optane continuino a crescere in futuro, insieme a Star Citizen”.

Le unità SSD Intel Optane serie 900P sono disponibili nei negozi online in tutto il mondo a partire dal 27 ottobre.