Ganbare! Super Strikers: il gioco di calcio strategico tra PES e XCOM arriva su console

Gli sviluppatori di Rese Games e Ratalaika Games confermano l'arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Ganbare! Super Strikers, un gioco di calcio strategico che prova a offrire le emozioni delle simulazioni sportive alla profondità dei titoli "alla XCOM".

Già disponibile su PC dal luglio dello scorso anno, con giudizi più che positivi espressi dalla stampa di settore e dagli utenti di Steam che lo hanno provato, Ganbare! Super Strikers ci viene descritto dai suoi autori come "un mix innovativo di RPG tattico e calcio".

Il nostro compito è infatti quello di vincere le partite per salire di livello e ottenere l'esperienza e gli elementi aggiuntivi necessari ad apprendere le abilità speciali e incrementare le statistiche di ciascuno dei calciatori in squadra.

Il titolo propone una modalità Storia per farci vestire i panni dell'allenatore di una squadra di calcio giovanile giapponese che ambisce a compiere il salto di categoria. Come ogni buon gioco strategico a turni che si rispetti, anche in Super Strikers dovremo confrontarci con gli avversari muovendo gli atleti all'interno di una mappa a griglia, con annesse limitazioni tra punti movimento e attacco, bonus sulla posizione e malus legati all'utilizzo di alterazioni di status come Silenzio, Veleno e Sonnellino (!!!). Non mancheranno poi le modalità Torneo e il multigiocatore locale a schermo condiviso.

Il lancio di Ganbare! Super Strikers è previsto a febbraio su PS4, Xbox One e Switch. In attesa di scoprire la data di uscita ufficiale dell'ultima fatica strategica di Rese e Ratalaika, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine trovate tutti gli ultimi aggiornamenti su Captain Tsubasa Rise of New Champions.