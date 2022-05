Gangstar New York: tutti i dettagli sull'open world gratis ispirato a GTA e a Watch Dogs

Solo qualche giorno fa è arrivato a sorpresa l'esplosivo trailer di Gangstar New York, il nuovo progetto in sviluppo presso Gameloft, la software house francese nota al pubblico per i suoi titoli per dispositivi mobile.

Gangstar New York è solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di produzioni open world che strizzavano l'occhio ai vari episodi di Grand Theft Auto, con l'unica differenza che questa volta si tratta di un gioco per il mercato PC. Com'è possibile vedere nel primo gameplay trailer del gioco, il comparto grafico è di gran lunga superiore a quello dei prodotti mobile ai quali Gameloft ci ha abituati nel corso degli ultimi anni e sembra promettere bene anche dal punto di vista del gameplay. Esattamente come i suoi predecessori, Gangstar New York vuole proporre ai giocatori un'esperienza spensierata e ad alto tasso adrenalinico in una città esplorabile sia da soli che in compagnia di amici. Oltre agli elementi ispirati ai titoli Rockstar Games, è evidente che l'open world creato dall'azienda francese abbia anche qualche punto di contatto con altri titoli dello stesso genere, ovvero Watch Dogs e Saints Row, dai quali eredita l'utilizzo di gadget hi-tech e un focus sul divertimento sfrenato.

Prima di lasciarvi al video con tutti i dettagli sul gioco, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che Gangstar New York dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno su Steam e sarà scaricabile gratuitamente.