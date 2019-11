Il garage di GTA Online accoglie la nuova Vapid Peyote Gasser

La nuova Vapid Peyote Gasser è ora disponibile all'acquisto da Southern San Andreas Super Autos in GTA Online. Quest'auto è qui per regalarti una ventata retrò, con il classico motore vecchia scuola che ruglia come un orso in gabbia. Laddove questa veterana di gare di drag pecca in delicatezza, compensa praticamente con tutto il resto.

Bonus

In piena crisi di mezz'età ti sei comprato un chopper e una giacca di pelle. Magari ti sei anche unito a una banda itinerante di teppisti tatuati. I fuorilegge moderni che piazzano la loro merce tramite gli stabilimenti di Centauri saranno felici di scoprire che le missioni di vendita degli stabilimenti di Centauri forniscono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Anche gli amanti della vita notturna riusciranno a mettere da parte un bel gruzzolo: le missioni di vendita del night club garantiscono ricompense doppie e le entrate del night club sono raddoppiate fino al 4 dicembre. Ricordati di svuotare periodicamente la cassaforte a muro per continuare a ricevere soldi.

Chi è alla ricerca di grandi fortune può affrontare un terzetto di colpi conclusivi che questa settimana promettono un bottino succulento. Riunisci una squadra d'assalto di livello mondiale e gettati a capofitto nelle parti finali di Colpo alla Fleeca, Irruzione ai laboratori Humane e Colpo alla Pacific Standard per ottenere GTA$ e RP doppi.

Se invece preferisci lavorare da solo, puoi ottenere ricompense doppie affrontando la prima di 10 nuove prove a tempo in Freemode o sgommando alla grande nella serie di gare stunt.

Primo premio della Ruota della Fortuna

La ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond dà ai giocatori l'opportunità di vincere GTA$, RP, abbigliamento e molto altro con un semplice giro quotidiano. Il primo premio di questa settimana è il meglio delle muscle car americane, la Bravado Gauntlet Hellfire.

Negozio del Casinò

Dopo una giornata di duro lavoro per portare a casa la pagnotta, concediti un bicchiere di whiskey Macbeth al bar e dirigiti verso il negozio del casinò per curiosare tra gli articoli di un nuovo carico di capi d'abbigliamento di grandi marche come Bigness, Broker e Blagueurs oltre a opere d'arte di artisti tanto importanti da non avere il cognome. Questo sì che è potere.

Sconti

Questa settimana ci sono grandi sconti sui costi di avvio delle attività e una serie di veicoli di lusso. Approfitta dei vantaggiosi sconti su immobili, supercar e altro:

Immobili

Attico di lusso del casinò e relative aggiunte e ristrutturazioni – 40% di sconto

Clubhouse dell'MC e relative aggiunte e ristrutturazioni – 50% di sconto

Stabilimenti di Centauri e relative aggiunte e ristrutturazioni – 50% di sconto

Basi operative e relative aggiunte e ristrutturazioni – 50% di sconto

Night club e relative aggiunte e ristrutturazioni – 60% di sconto

Hangar e relative aggiunte e ristrutturazioni – 60% di sconto

Officina dell'Arena – 60% di sconto

Aggiunte e ristrutturazioni per l'officina dell'Arena – 60% di sconto

Tutti gli appartamenti di lusso – 60% di sconto

Tutti gli yacht – 60% di sconto

Veicoli da corsa

Progen Emerus (supercar) – 40% di sconto

Principe Deveste Eight (supercar) – 60% di sconto

Dewbauchee Vagner (supercar) – 60% di sconto

Übermacht SC1 (supercar) – 60% di sconto

Progen T20 (supercar) – 60% di sconto

Übermacht Revolter (sportiva) – 60% di sconto

Lampadati Viseris (sportiva classica) – 60% di sconto

Annis Savestra (sportiva classica) – 60% di sconto

Vapid Dominator GTX (muscle car) – 60% di sconto

Vapid FMJ (supercar) – 60% di sconto

RC Bandito (RC) – 60% di sconto

Veicoli militari, armati e velivoli

Mammoth Avenger e relative migliorie – 60% di sconto

Western Company Cargobob – 60% di sconto

Western Company Cargobob Jetsam – 60% di sconto

Mammoth Hydra – 60% di sconto

B-11 Strikeforce – 60% di sconto

FH-1 Hunter – 60% di sconto

Volatol – 60% di sconto

Mammoth Tula – 60% di sconto

Buckingham Akula – 60% di sconto

Buckingham Luxor – 60% di sconto

Buckingham Luxor Deluxe – 60% di sconto

RCV – 60% di sconto

Mammoth Thruster – 60% di sconto

Declasse Tampa armata – 60% di sconto

Declasse Scramjet – 60% di sconto

Benefit per Twitch Prime

I membri Twitch prime che hanno collegato i propri account Twitch e Social Club di Rockstar Games possono acquistare il bunker di Lago Zancudo e l'hangar di Fort Zancudo 3499 con un rimborso sul prezzo di base della proprietà dopo l'acquisto, oltre a ricevere uno sconto extra del 10% sui veicoli e gli articoli già in offerta elencati sopra e uno sconto del 60% sul Benefactor Terrorbyte. Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.