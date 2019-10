Il garage di GTA Online dà il benvenuto alla supercar Pegassi Zorrusso

Ammettilo. Nella tua vita c'è un vuoto. Un abisso spirituale che può essere colmato unicamente con amore incondizionato o, in alternativa, da un'ibrida supercar-roadster italiana sfacciatamente gagliarda. Che altro, sennò? Ti presentiamo la scultorea Pegassi Zorrusso, ora disponibile da Legendary Motorsport.

Bonus e ricompense

Questa settimana ci sono tantissimi modi per rimpolpare il tuo conto alla Maze Bank: ottieni GTA$ e RP doppi su tutte le missioni ricevute dai contatti, a cui puoi accedere dal menu Attività o dai tuoi fidati contatti sul tuo iFruit. Oppure mettiti dietro al manubrio della Nagasaki Shotaro e ottieni ricompense doppie facendo fuori i tuoi avversari in Scia mortale.

I giocatori possono ottenere il doppio dei soliti GTA$ e RP facendo crollare il pezzo grosso della tecnologia Avon Hertz e il suo robot, Cliffford, nel finale di Il colpo dell'Apocalisse, o completando qualsiasi missione della storia di Casinò.

Gioca per ricevere la maglietta Pegassi

Indossa con orgoglio la tua fedeltà alle supercar e ai veicoli su due ruote futuristici effettuando l'accesso a GTA Online nel corso di questa settimana e ricevendo la maglietta Pegassi gratis fino al 30 ottobre.

Nuovo veicolo da primo premio: Vapid Caracara 4x4

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond in GTA Online e fai una puntata quotidiana alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e molto altro. Il primo premio della settimana è la Vapid Caracara 4x4, un robusto veicolo anfibio costruito per resistere agli elementi.

Negozio del casinò

Non dimenticare di fermarti al negozio del casinò dopo aver scambiato le fiches. Dai un'occhiata alla selezione sempre nuova di capi d'abbigliamento, accessori e opere d'arte di artisti contemporanei come D Redd, Billy Wiener e Sid Weldon per decorare il tuo attico di lusso.

Sconti

Se sei in cerca di un'opportunità di risparmiare, ecco la tua occasione. Sfrutta gli sconti sulle supercar svedesi Överflöd, sulle moto come la Pegassi Vortex e la Shitzu Hakuchou Drag, ma anche sull'Oppressor Mk II militarizzata, sulle proprietà e altro:

Pegassi Oppressor Mk II – 35% di sconto

Överflöd Autarch (supercar) – 40% di sconto

Överflöd Entity XXR (supercar) – 40% di sconto

Överflöd Entity XF (supercar) – 40% di sconto

Överflöd Tyrant (supercar) – 40% di sconto

Western Gargoyle (moto) – 35% di sconto

Shitzu Hakuchou Drag (moto) – 35% di sconto

Pegassi Vortex (moto) – 30% di sconto

Pegassi Bati 801 (moto) – 35% di sconto

Vapid Caracara 4x4 (fuoristrada) – 35% di sconto

Buckingham Akula (militare) – 40% di sconto

TM-02 Khanjali (militare) – 40% di sconto

Mammoth Thruster (militare) – 40% di sconto

Mammoth Avenger (militare) – 40% di sconto

Basi operative e relative aggiunte e migliorie – 50% di sconto

Appartamenti di lusso e ristrutturazioni – 50% di sconto

Bonus di Twich Prime

I membri di Twitch Prime che collegano il loro account con quello del Social Club di Rockstar Games potranno acquistare l'hangar 3499 di Fort Zancudo o il bunker di Lago Zancudo e ottenere, dopo l'acquisto, un rimborso sulla proprietà base. In più, è previsto un ulteriore sconto del 10% sui veicoli e le proprietà di questa settimana elencati sopra, uno sconto dell'80% sulla supercar Grotti Visione e un incredibile sconto dell'85% sull'elicottero Savage. Per approfittare dei futuri bonus sia su GTA Online sia su Red Dead Online, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.