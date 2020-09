Gardaland entra nell'Osservatorio Italiano Esports

Gardaland si associa all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nella strategia dell'azienda di entrare nel settore dei videogiochi competitivi per esplorare le opportunità di questo mercato. “È importante, per un'azienda come la nostra, guardare al futuro” - dichiara Aldo Maria Vigevani, AD Gardaland – “e per farlo dobbiamo essere al passo con il mondo che ci circonda, le tecnologie e i trend attuali, ma soprattutto avere una mente aperta per essere pronti ad anticipare il mercato. Questa collaborazione ci permetterà di conoscere un mondo in fortissima crescita e ci darà l'opportunità di entrare in contatto con i migliori player del mercato”.

Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per accelerarne il progresso e la conoscenza agli investitori non endemici. "Con l'ingresso in OIES Gardaland dimostra ancora una volta il suo spirito innovatore - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Gli Esports e la gamification sono ambiti che portano un nuovo modo di intrattenimento. La visione di Gardaland è sicuramente un ottimo segnale per tutto il movimento e tutti i brand non endemici che stanno vedendo nei videogiochi un asset importante di business".