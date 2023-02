Garden In: il sandbox di giardinaggio italiano è disponibile su Steam, Epic Store e GOG

Dopo aver esplorato la dimensione ecologica di Terra Nil, diamo uno sguardo al nuovo progetto dato alla luce dagli sviluppatori italiani degli studi Dramatic Iceberg sfornano: eccovi il video di Garden In!, un interessante simulatore di giardinaggio a vocazione sandbox appena approdato su PC nella sua versione finale.

Realizzata in collaborazione con l'editore finlandese Bonus Stage Publishing, l'esperienza interattiva di giardinaggio firmata dal team nostrano di Dramatic Iceberg offre agli appassionati di titoli sandbox un'esperienza "calma e pacifica in cui far crescere tenere piantine. Rilassati, prenditi cura dei tuoi semini e osserva il giardino dei tuoi sogni prendere vita".

Sotto il profilo strettamente ludico, il titolo propone numerose sfide di giardinaggio da completare piazzando vasi, versando terriccio e piantando semi in un'ambientazione completamente personalizzabile. Ogni pianta è unica e ha bisogni differenti: sta quindi all'utente capire come comportarsi per farle crescere nel miglior modo possibile.

Nel corso dell'avventura sandbox è inoltre possibile ibridare due semi per creare delle specie botaniche del tutto inedite, grazie alle quali completare e abbellire il proprio erbario nello sfondo di una casa customizzabile in ogni aspetto, dal colore delle pareti ai complementi d'arredo.

Cosa ne pensate di Garden In? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato le immagini e il video gameplay che celebrano il lancio del sandbox di giardinaggiodi Dramatic Iceberg dal 26 gennaio scorso su PC (Steam, Epic Store e GOG).