Garden Life, il simulatore di giardino è realtà: un oasi verde a portata di tutti

Dopo aver annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: Gollum, il team di Nacon presenta al pubblico un'altra produzione in sviluppo sotto la propria ala protettrice.

Firmato da stillalive Studios, è in arrivo Garden Life, un'intrigante esperienza sandbox dedicata ai videogiocatori amanti del giardinaggio. All'interno del titolo, il pubblico potrà infatti dare vita al proprio giardino dei sogni, piantando e coltivando alberi e fiori realmente esistenti. Grazie all'inclusione di dinamiche procedurali, nessuna pianta sarà identica ad un'altra, così da accrescere il fascino dell'ambiente virtuale.

All'interno di Garden Life, i giocatori potranno dare vita alla propria oasi verde, in un'esperienza dai toni rilassati e realizzata con un'estetica apparentemente molto suggestiva, come potete intuire dall'immagine di anteprima diffusa da stillalive Studios e che trovate in apertura a questa news. Tra rose e girasoli, salici e ciliegi, non mancheranno eventi atmosferici ai quali fare fronte. Nel nostro giardino, inoltre, potranno fare capolino ospiti inaspettati, con cui stringere amicizia.



Al momento, stillalive Studios e Nacon non hanno comunicato la data di uscita di Garden Life, né le piattaforme sulle quali l'Indie troverà spazio. In attesa di maggiori dettagli, e magari di un trailer, segnaliamo ai giocatori in cerca di un'esperienza rilassante il futuro arrivo di Bear & Breakfast nel 2022.