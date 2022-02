Gardens Studio: veterani di Skyrim, Journey e Spider-Man fondano una nuova software house

Tra Portland e Los Angeles stanno aprendo i battenti gli studi Gardens, una software house indipendente fondata da un collettivo di sviluppatori, programmatori e designer veterani dell'industria. La nuova realtà sta già dando forma al suo primo videogioco, un'ambiziosa avventura multiplayer ad ambientazione fantasy.

Gli studi Gardens sono co-fondati da Chris Bell (Journey, What Remains of Edith Finch, Sky Children of the Light, Way), Lexie Dostal (Dustforce) e Stephen Bell (Blaseball, What Remains of Edith Finch), con un esperto team di sviluppatori dal curriculum tanto ricco da comprendere Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank, Skyrim, la serie di Fallout, Ashen e The Hobbit.

La missione principale di questa nuova fucina di talenti sarà quella di "creare giochi online vivaci che promuovano momenti multiplayer significativi e relazioni tra i giocatori di tutto il mondo": in quest'ottica rientra il lavoro che sta già portando avanti il team Gardens con la prima IP, un titolo fantasy realizzato con la supervisione artistica e creativa di Leighton Milne (Ashen, Lo Hobbit).

Il sito ufficiale di Gardens è online da poche ore e, nel momento in cui scriviamo, non fornisce ulteriori dettagli su questa proprietà intellettuale ma specifica che l'intero processo di sviluppo verrà portato avanti ricorrendo al lavoro in remoto.