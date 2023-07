Gargoyles esce questo autunno in versione fisica, la conferma di LRG

Durante il suo showcase estivo, Limited Run Games (ecco il riassunto di tutti gli annunci di Limited Run) ha confermato che Gargoyles Remastered sarà disponibile questo autunno in versione fisica e digitale su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e console della famiglia Xbox.

Gargoyles Remastered è stato annunciato nel 2022 durante il Disney D23 Expo, come si intuisce dal nome si tratta della versione rimasterizzata dell'omonimo gioco d'azione/platform 2D uscito nel 1995 su SEGA Mega Drive, come tie-in della serie TV.

Il gioco riscosso un discreto successo, così come la serie animata, ed è rimasto nel cuore dei giocatori dell'epoca grazie ad una grafica di alto profilo, un gameplay solido e ad una atmosfera difficile da trovare in altri giochi del tempo, in un mercato dominato da platform e giochi su licenza tratti da film per famiglie e cartoni animati per bambini.

Putroppo Limited Run Games non ha rivelato altri dettagli su questa riedizione, Gargoyles Remastered è atteso per l'autunno su tutte le piattaforme citate in apertura, in una versione fisica che presumibilmente conterrà anche alcuni bonus, ma questa è solamente una nostra ipotesi.

Se avete amato le avventure dei Gargoyles questo è il gioco giusto per voi, in caso contrario vi consigliami comunque di tenerlo d'occhio... una ondata di sana nostalgia non fa mai male!