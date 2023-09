Gargoyles Remastered, il classico Disney sta per tornare: annunciata la data d'uscita

E' quasi tutto pronto per il debutto di Gargoyles Remastered, Platform targato Disney degli anni '90 che si appresta a tornare in versione tecnicamente aggiornata su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Un nuovo trailer ci rivela precisamente quando il gioco sarà disponibile.

Gargoyles Remastered sbarcherà in formato digitale il prossimo 19 ottobre 2023, come confermano gli ultimi secondi del filmato che potete trovare in cima a questa notizia. L'opera punta ad essere fedele al gioco originale presentandosi con una grafica 2D rimasterizzata in alta definizione, ma in qualunque momento sarà possibile impostare il comparto tecnico originale per un feeling ancora più nostalgico. Per il resto l'opera prodotto da Disney Games e sviluppata da Empty Clip Studios offrirà tanta azione ed un ritmo ben sostenuto, per un gioco di piattaforme vecchia scuola che farà la gioia dei fan del genere.

L'originale Gargoyles è tra l'altro un gioco piuttosto sconosciuto, quantomeno in Europa: pubblicato esclusivamente negli Stati Uniti su SEGA Genesis (nome americano del Mega Drive) nel lontano 1995, l'opera non è mai stata riproposta su nessun altro sistema e non ha mai varcato i confini USA. L'arrivo di questa riedizione è dunque per molto un'occasione d'oro per riscoprire un Platform che all'epoca della sua uscita riuscì anche ad ottenere buoni consensi di critica e pubblico.

Ricordiamo infine che Gargoyles Remastered riceverà un'edizione fisica in autunno, grazie agli sforzi di Limited Run Games.