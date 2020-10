Garmin si butta sull'esport con uno smartwatch dedicato ai Pro Gamer

Il Garmin Instinct Esports Edition è la scommessa della famosa azienda che, strizzando l'occhio al mondo dell'esport punta a intercettare e soddisfare le esigenze dei gamer professionisti, per migliorare le loro abitudini e innalzare il loro livello prestazionale.

Lo smartwatch sembra essere specificamente progettato per fornire al giocatore diversi feedback precisi quali frequenza cardiaca, livello di stress e ciclo del sonno.

L'orologio, come mostrato dallo spot sembra avere dunque un "profilo dedicato per l'attività esport" il quale permette agli utenti di condividere i propri dati biometrici in live streaming attraverso la nuova tecnologia chiamata "STR3AMUP!". I giocatori potranno trasmettere la loro frequenza cardiaca e il livello di stress durante le live per mostrare al pubblico come i momenti più intensi li influenzano e come si gestiscono sotto pressione. Per approfondire la tematica psico-fisica nell'esport vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato.

La Garmin ha già collaborato con un'organizzazione esport a inizio febbraio. x-kom AGO - una squadra polacca attiva su CS: GO, League of Legends e Fortnite - indossa la linea di smartwatch Fenix ​​6 grazie alla sponsorizzazione. Non è noto se la partnership abbia effettivamente fornito a Garmin i dati necessari per progettare e realizzare il loro primo orologio dedicato agli esport.

"Gli atleti di tutto il mondo si affidano ai prodotti Garmin per monitorare e migliorare le loro prestazioni", ha affermato Dan Bartel, vice presidente delle vendite di Garmin. "Con Instinct Esports Edition, gli atleti esport possono finalmente sfruttare la stessa tecnologia per monitorare le loro prestazioni e tenere sotto controllo i loro parametri per performare al meglio”. Sebbene la Instinct Esports Edition sia stata ufficialmente annunciata, al momento non si sa né la data d'uscita né il prezzo.