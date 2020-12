Garmin Instinct eSports, il nuovo smartwatch per i gamer in vendita da GameStopZing

Garming presenta Garmin Instinct eSports Edition, l'orologio ideale per i gamer, un vero e proprio smartwatch multifunzione che permette di monitorare vari parametri e tenere sotto controllo numerosi aspetti condividendoli con i propri spettatori.

Il nuovo smartwatch GPS Instinct dedicato al mondo del gaming. Migliora le tue abilità con Instinct Esports Edition, il device con profilo attività Esports dedicato ai gamer. Permette di tracciare, analizzare e condividere in diretta I propri parametri biometrici durante la partita. Un design distinguibile e sportivo, proprio come il player più competitivo.

Garming Instinct eSports Edition presenta vari profili tra cui un profilo eSports per visualizzare dati di gioco e parametri biometrici, oltre ad opzioni per condividere in streaming i propri traguardi e il supporto per l'app dedicata. Lo smartwatch di Garming garantisce fino a 80 ore di autonomia in modalità eSports e fino a 14 giorni in modalità smartwatch e presenta opzioni per il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e del livello di stress. Da segnalare anche la funzione Body Battery che prendendo in considerazione parametri fisici è in grado di fornire indicazioni sull'energia residua del nostro corpo.

Dotato di un design sportivo, robusto e moderno, Garming Instinct eSports Edition costa 299.99 euro ed è ora in vendita sul sito di GameStopZing e nei negozi GSZ selezionati, in ogni caso è possibile acquistarlo in tutti gli store con spedizione a domicilio nel caso non fosse disponibile in negozio.