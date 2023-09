Garnet Arena Mages of Magicary: Cygames presenta l'action fantasy su PC e console

Dopo aver lanciato la sfida ai colossi picchiaduro con Granblue Fantasy Versus Rising, il team di Cygames solletica la curiosità degli appassionati di action adventure annunciando ufficialmente Garnet Arena: Mages of Magicary, l'esperienza fantasy conosciuta in origine come Project GAMM.

La casa di sviluppo giapponese descrive Garnet Arena come "la battaglia più bella del mondo: i giocatori potranno godersi l'eleganza e la bellezza che accompagnano le spettacolari battaglie multiplayer di Mages of Magicary, sullo sfondo dell'universo di Noir dominato dai maghi del Sole e della Pioggia".

Ad accompagnare la presentazione di Garnet Arena troviamo diverse immagini che testimoniano l'impegno profuso dagli autori nipponici nella caratterizzazione dei personaggi e della dimensione di Noir, un microcosmo che promette di essere davvero ricco di combattimenti e di attività da svolgere.

Il team di Cygames coglie inoltre l'occasione per lanciare il sito ufficiale di GAMM, grazie al quale scopriamo che questa nuova esperienza action fantasy sarà diretta e prodotta da Kenichiro Takaki e vanterà la partecipazione di Mogumo (Character Designer), Shiro Sagisu (colonna sonora) e Kiyoshi Arai (Environment Designer).

Il lancio di Garnet Arena: Mages of Magicary è previsto nei prossimi mesi su PC e console, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di ulteriori informazioni da parte di Cygames, date un'occhiata alle nuove immagini di GAMM e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di question action fantasy.