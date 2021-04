Gate of Nightmares annunciato: Square Enix collabora con Hiro Mashima, papà di Fairy Tail

Square Enix Japan ha annunciato Gate of Nightmares, un RPG di fantasy sviluppato in collaborazione con Hiro Mashima, celebre fumettista giapponese meglio noto per essere l'autore di saghe molto apprezzate come Fairy Tail e Edens Zero.

Mashima collabora al progetto come character designer e autore del mondo di gioco, la sceneggiatura è a cura di Jin Fujisawa mentre il comparto audio è curato da Yasuharu Takanashi. Square Enix ha annunciato che presto svelerà di più sul progetto, inoltre nei prossimi giorni il publisher aprirà le iscrizioni alla fase di test che si terrà prima del lancio, con l'obiettivo di ricevere feedback dalla community.

Il publisher ha svelato anche il cast dei personaggi di Gate of Nightmares: Azel è il protagonista dell'avventura e sarà affiancato nel suo viaggio dall'eroina Emma e dalla misteriosa Meruru. Non ci sono molti altri dettagli sul progetto, Gate of Nightmares arriverà su smartphone/tablet iOS e Android nel corso dell'anno, al momento il lancio è stato confermato per il solo mercato giapponesi e sui canali ufficiali occidentali di Square Enix non c'è traccia dell'annuncio.

Difficile dire se l'app arriverà anche in Europa, considerando però la buona popolarità di Hiro Mashima nel nostro continente ci sono buone probabilità per una traduzione in lingua inglese in futuro.