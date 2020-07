Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners entra nell'Osservatorio Italiano Esports

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, studio legale tra i più noti e accreditati a livello nazionale, entra a far parte del network dell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore.

L'accordo si inserisce nella strategia dello studio di posizionarsi in modo autorevole nel nascente e crescente mercato degli Esports. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha costituito al suo interno una practice multidisciplinare dedicata agli Esports, composta da oltre venti professionisti, con l'obiettivo di fornire assistenza sotto ogni profilo legale agli operatori del settore.

Nell'ambito di tale iniziativa, lo Studio ha realizzato la pubblicazione "A Player's Journey: dal salotto di casa alle arene virtuali", dedicata alle principali tematiche legali connesse al settore Esports.

"Siamo felici di aderire all'OIES" - commenta l'avv. Licia Garotti, partner responsabile del dipartimento di Diritto delle Tecnologie a Proprietà Industriale e Intellettuale dello Studio - "Si tratta di un tassello fondamentale per il posizionamento del nostro Studio in un settore molto promettente e sul quale abbiamo scommesso in tempi non sospetti".

Grazie a questo nuovo ingresso, aumenta il parterre degli studi legali che hanno sposato il progetto dell'OIES, che così si pone come un importante punto di riferimento in Italia per la regolamentazione del settore. I partner legali dell'Osservatorio avranno un approccio propositivo, aiutando il legislatore a definire un migliore quadro normativo per gli Esports in Italia.

"L'ingresso dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners mostra quanto fermento ci sia nella scena esportiva italiana - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Osservatorio – L'aspetto normativo è un cruciale viatico per lo sviluppo economico del mercato italiano. Avere nel nostro network uno studio così impegnato nel lavoro di ricerca e proposizione di soluzioni aiuterà non solo i membri dell'OIES, ma anche tutto il movimento italiano".

L'Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.