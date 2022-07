I gatti amano Stray: ecco l'account Twitter che immortala i mici videogiocatori!

Il team di BlueTwelve Studio ha finalmente pubblicato la propria avventura cyber-felina, contribuendo al contempo al sostegno ai gatti randagi grazie a copie omaggio di Stray.

Forse anche per questa ragione, la comunità dei gatti di casa sembra star particolarmente apprezzando il nuovo titolo edito da Annapurna Interactive. Incuriositi dal protagonista di Stray e dagli altri felini presenti a schermo, i mici domestici sono sempre più spesso immortalati dai videogiocatori, mentre cercano - nei modi più disparati - di interagire con il titolo di BlueTwelve Studio.

Dopo i gatti alle prese con Mario Kart Live: Home Circuit, è dunque tempo per i felini domestici di confrontarsi con il simpatico protagonista di Stray. Per documentare questo bizzarro incontro di mondi, è nato persino un account Twitter dedicato, battezzato dal suo creatore come "Cats Watching Stray" - "Gatti che osservano Stray". Seguito anche da Annapurna Interactive, il profilo condivide con perizia video e scatti che ritraggono le interazioni tra gatti di casa e il videogioco per PS4, PS5 e PC.

Per soddisfare la vostra curiosità, non possiamo esimerci dal fornirvi il link all'account Twitter in questione:

Direttamente in calce a questa news, potete inoltre trovare alcuni divertenti cinguettii a tema pubblicati sul social network. I vostri gatti come stanno reagendo all'arrivo di Stray nel loro territorio?