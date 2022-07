Il gatto di Stray invade Doom: il folle crossover arriva su PC grazie a una mod

La community dei modder ha davvero preso in simpatia l'avventura felina di Annapurna Interactive, dando vita alle creazioni più disparate ed imprevedibili. Dopo aver visto l'inquietante mod che trasforma il gatto di Stray in CJ di GTA San Andreas, c'è chi si è spinto ancora oltre portando il simpatico micio arancione all'interno di un altro gioco.

E quest'altro titolo quale poteva essere se non sua maestà Doom? Qualcuno ha infatti dato vita a Stray Doom, una reinterpretazione del celebre Doom II che vede tuttavia il gatto senza nome protagonista al posto del DoomGuy, pronto quindi a distruggere orde di fameliche creature demoniache a suon di graffi e zampate. C'è anche un primo video di questa versione alternativa del classico firmato id Software, che mostra su schermo il delirio causato dal felino su schermo.

E se già il crossover non fosse assurdo così, il trailer offre in sottofondo un remix della storica theme di Dr. Mario per rendere il tutto ancora più surreale. A parte ciò, la mod è anche piuttosto elaborata: oltre ad aver inserito le animazioni viste in Stray e adattate al meglio per funzionare in Doom II, il gioco passa ad una visuale in terza persona e lo zainetto del piccolo animale visto nel gioco sviluppato da BlueTwelve Studios viene utilizzato come arma per fare a pezzi qualunque demone lungo la strada.

Come vi sembra questa folle mod? Restando in tema, sempre grazie ai modder ora è possibile sostituire il protagonista di Stray con il proprio gatto domestico, dando così vita ad un'iniziativa inconsueta e decisamente apprezzabile.