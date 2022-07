Un gatto sul tetto di Steam: Stray è il nuovo Gioco più Desiderato

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Stray ma Annapurna Interactive può già festeggiare un importante traguardo: l'avventura sci-fi di BlueTwelve Studios è infatti riuscita a "sgattaiolare" in testa alla prestigiosa classifica dei Giochi più Desiderati di Steam.

Il micio protagonista della nuova esperienza a tinte cyberpunk di Annapurna balza così in cima alla graduatoria dei videogiochi più 'presenti' nella Lista dei Desideri dell'utenza del negozio digitale di Valve.

Con l'interesse crescente per Stray da parte dei patiti di PC gaming in funzione del lancio imminente dell'ambiziosa avventura felina di BlueTwelve, gli sviluppatori di Fntastic si vedono costretti ad abbandonare la prima posizione dei Giochi più Desiderati di Steam occupata fino ad oggi dal loro The Day Before, lo sparatutto post-apocalittico a mondo aperto recentemente slittato al 2023 dopo il cambio di motore grafico e il passaggio a Unreal Engine 5.

Steam: Giochi più Desiderati (2 luglio 2022)

Stray The Day Before Hollow Knight Silksong Party Animals Starfield STALKER Heart of Chornobyl Frostpunk 2 Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Warhammer 40k Darktide Kerbal Space Program 2

La Top10 dei Giochi più Desiderati di Steam ci offre così una perfetta cartina tornasole dell'interesse dei videogiocatori PC per i titoli destinati ad approdare nel negozio digitale di Valve da qui ai prossimi mesi. Oltre ai già citati Stray e The Day Before, nelle posizioni più elevate della classifica troviamo anche Hollow Knight Silksong, Party Animals e Starfield, un quintetto a cui si aggiungono STALKER 2, Frostpunk 2, Vampire Bloodlines 2, Warhammer 40k Darktide e Kerbal Space Program 2.

Tornando a Stray, vi ricordiamo che l'avventura felina di Annapurna sarà disponibile dal 19 luglio su PC e in esclusiva console su PS4 e PS5, con approdo immediato nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati al Nuovo PS Plus Extra o Premium.