Gaucamelee! 2 uscirà su Switch il 10 dicembre, e a gennaio su Xbox One

Guacamelee! 2, già disponibile su PC e PlayStation 4, sarà pubblicato su Nintendo Switch il 10 dicembre, come annunciato dallo sviluppatore Drinkbox Studios. I pre-order del titolo per la console ibrida sono già aperti, ed includono un 10% di sconto sul prezzo di listino (30% per i possessori di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition).

La compagnia ha inoltre confermato che l'edizione per Xbox One sarà invece pubblicata nel corso del mese di gennaio, una data di lancio più specifica non è stata comunicata. Le due nuove espansioni annunciate recentemente da Drinkbox, distribuite forza di cose prima su PC e PS4, saranno pubblicate anche su Nintendo Switch che Xbox One.

Il primo dei due add-on, "Three Enemigos", arricchirà il roster dei personaggi giocabili con l'introduzione di tre boss iconici del titolo: El Muneco, Uay Pek e Jaguar Javier; nel mentre il secondo DLC, "The Proving Grounds", cercherà di mettere in difficoltà i giocatori con una nuova serie di sfide ambientate nel tempio fluttuante che ospita il dio Tiempocthili.



Guacamelee! 2 è disponibile ora per PC e PlayStation 4, ed arriverà anche su Nintendo Switch il 10 dicembre e a gennaio su Xbox One. Se interessati ad approfondire tutti i dettagli riguardanti il vivace titolo di Drinkbox, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.