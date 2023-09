Quanti GB pesa Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5?

In una recente intervista, il Direttore Creativo del gioco, Tetsuya Nomura, ha anticipato che Final Fantasy 7 Rebirth durerà oltre 100 ore, regalandoci una gran varietà di contenuti secondari. Ai microfoni di Game Informer, invece, il Director Naoki Hamaguchi ha rivelato quanto spazio libero ci servirà per installarlo sulla Playstation 5.

Come sappiamo, Final Fantasy 7 Rebirth arriverà su due dischi. Il primo disco contiene dati per 100 GB e il secondo per altri 50 GB, con un totale di spazio richiesto di ben 150 GB sulla nostra Playstation 5.

Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, non sarà necessario cambiare disco a un certo punto dell'avventura, come accadeva ai bei tempi di Playstation 1. I due dischi, infatti, serviranno unicamente per l'installazione di tutti i contenuti, ma ne servirà solo uno per giocare.

Il team di sviluppo ha optato per due dischi per poter mantenere fede alla propria "ampia visione" del titolo, che mira a ricreare un “mondo enorme e altamente dettagliato”. Un solo disco Blu-Ray, infatti, avrebbe imposto un massiccio ridimensionamento dei contenuti.

L'esplorazione, indubbiamente, sarà un elemento chiave in questo senso. Come vi raccontiamo nel nostro Provato di Final Fantasy 7 Rebirth, la struttura delle location della seconda parte del remake è più complessa e ramificata e l'opera custodisce numerose attività opzionali.