GBA: quali sono i giochi per belli per Game Boy Advance?

Era il 22 giugno 2001 quando il Game Boy Advance fece finalmente il suo esordio in Europa. Nel corso della sua storia avrà due revisioni (il GBA SP e il GBA Micro) e venderà oltre 81 milioni di unità, rivelandosi anche l'ultima console portatile Nintendo a portare lo storico nome di Game Boy.

E ovviamente ha offerto ai fan una vasta moltitudine di videogiochi memorabili, tra produzioni inedite e riuscite conversioni di giochi SNES. Di seguito ecco i migliori titoli e serie mai offerti dal GBA, classici imprescindibili per ogni possessore dell'iconica console portatile a 16-bit della Grande N.

Advance Wars

Strategico dallo stile all'apparenza fanciullesco e leggero, ma che in realtà nasconde meccaniche di gioco tanto complesse quanto stimolanti. In Advance Wars ogni mossa va pianificata con attenzione e le risorse gestite con intelligenza: è il solo modo per avere la meglio contro eserciti avversari sempre più agguerriti e ben equipaggiati. Non importa quanto complesso possa diventare: una volta iniziata una partita spegnere la console diventa un'impresa. E lo stesso vale per il suo brillante seguito, Advance Wars 2: Black Hole Rising.

Castlevania Aria of Sorrow

Dei tre Castlevania usciti su GBA, Aria of Sorrow si può considerare il più brillante. Ambientato nel futuro e riprendendo ancora una volta lo stile ludico introdotto in Symphony of the Night, l'avventura di Soma Cruz tiene incollati allo schermo non solo grazie a un level design studiato alla perfezione, ma anche alle interessanti meccaniche alla base del titolo, come la possibilità di assorbire le anime dei mostri eliminati per utilizzarle a proprio vantaggio. Aria of Sorrow è una delle avventure migliori offerte dalla console portatile Nintendo. A tal proposito, avete letto che Castlevania Advance Collection sembrerebbe in sviluppo?

Fire Emblem

Tra i grandi meriti del GBA va segnalato anche quello di aver portato per la prima volta in occidente la serie di Fire Emblem, RPG tattico estremamente popolare in Giappone su NES e SNES ma che non ha mai varcato i confini nipponici prima del 2003, anno in cui il brand arriva negli Stati Uniti per poi approdare anche in Europa l'anno successivo. Finalmente anche i giocatori occidentali si possono godere questo avvincente titolo, appagante nelle sue meccaniche ma anche arduo in certi momento. Per non parlare del permadeath dei nostri compagni in caso di sconfitta.

Golden Sun

Sviluppato da Camelot, autori per conto di Nintendo di vari sportivi arcade delle serie Mario Golf e Mario Tennis, Golden Sun si è dimostrato un dei J-RPG più brillanti tra quelli apparsi su GBA, curatissimo sia nel gameplay che nella direzione visiva e sonora, ambientato in un contesto fantasy ispirato ed evocativo. Sia il primo titolo che il suo diretto seguito, Golden Sun: The Lost Age, sono produzioni imperdibile per chiunque ami il loro genere di appartenenza.

Mario & Luigi SuperStar Saga

La terza avventura ruolistica di Super Mario (dopo i fasti di Super Mario RPG su SNES e di Paper Mario su N64) è anche uno dei massimi capolavori offerti dalla console portatile a 16-bit. SuperStar Saga non è solo un brillante gioco di ruolo, ma conquista il giocatore anche per merito della sua irresistibile vena umoristica e un mondo di gioco variegato e ricco di sorprese. Difficile inoltre restare indifferenti davanti alla splendida direzione tecnica dell'opera, che ci offre scenari spettacolari da vedere e le esilaranti animazioni di Mario, Luigi e di tutti gli strambi abitanti del Regno di Fagiolandia. Ancora oggi indimenticabile.

Mario Kart Super Circuit

Il terzo Mario Kart è al tempo stesso un capitolo inedito e un remake: oltre ad offrire circuiti nuovi di zecca ripropone anche tutte le piste dell'originale Super Mario Kart per SNES per un totale di 40 tracciati che lo rendono molto corposo in termini di contenuti. Ma Mario Kart Super Circuit è anche una gioia ludica, riproponendo nel palmo di una mano tutto lo stile assuefacente della serie, consentendo di dare vita a gare spettacolari ed avvincenti, stavolta giocabili in qualunque momento, in qualunque posto.

Mario vs. Donkey Kong

Il brillante Donkey Kong visto su Game Boy nel 1994 è stato la fonte d'ispirazione per quello che potremmo considerare a tutti gli effetti il suo erede spirituale. Lo scimmione incravattato ruba tutti i giocattoli Mini-Mario dalla fabbrica del nostro eroe, e il baffuto idraulico parte quindi all'inseguimento del ladro, che proprio come in passato farà di tutto per non farsi acciuffare. Mario Vs. Donkey Kong ripropone il sapiente mix di platform e rompicapi visti in passato, dimostrandosi ancora una volta un successo.

Metroid Fusion

Il quarto capitolo bidimensionale della serie Metroid è anche una produzione magistrale, che eleva all'ennesima potenzia lo stile della serie e le sue atmosfere, rendendola ancora più inquietanti ed immersive rispetto al già memorabile passato. In Metroid Fusion c'è tutto: una vasta mappa da esplorare, un bestiario variegato e scontri con Boss più agguerriti che mai. Il tutto senza dimenticare il temibile SA-X, il parassita a caccia di Samus Aran all'interno di una stazione spaziale apparentemente senza via di fuga. Riuscirà il nuovo Metroid Dread in arrivo l'8 ottobre a dimostrarsi superiore?

Pokémon Smeraldo

Se già Pokémon Rubino e Zaffiro hanno rappresentato un grande inizio per la terza generazione di Pokémon, Pokémon Smeraldo ne rappresenta la versione definitiva: arricchisce ulteriormente l'offerta delle sue edizioni originali con nuovi contenuti e nuove aree da scoprire. Ancora una volta ci si ritroverà a macinare decine, se non centinaia di ore di gioco alla ricerca di tutti i nuovi e vecchi Pokémon da scoprire, catturare ed allenare nel frattempo che si insegue il sogno di divenire campioni della Lega di Hoenn.

The Legend of Zelda: The Minish Cap

L'unico episodio inedito di Zelda uscito su GBA non tradisce le aspettative, tenendo alto il nome della sua storica serie grazie all'ennesima avventura curata in ogni dettaglio. The Legend of Zelda: The Minish Cap conquista grazie a un'avventura profonda, che alterna enigmi e combattimenti di grande qualità nel frattempo che si ascolta in sottofondo una colonna sonora che scalda il cuore. Il fantastico regno di Hyrule è ancora una volta teatro di un viaggio memorabile.

Menzioni d'onore e conversioni dal passato

Il GBA ha offerto così tante produzioni di gran valore che fare una selezione delle migliori non è compito semplice. Ha ospitato anche numerose conversioni e remake dalle passate console Nintendo, spesso di grandissima qualità: in tal senso risultato quindi imprescindibili sia la conversione di The Legend of Zelda: A Link to the Past che i vari Super Mario Advance, che hanno offerto con contenuti inediti gli intramontabili capolavori visti su SNES. Discorso analogo anche per Metroid Zero Mission, remake del capostipite per NES, e per il ritorno dei tre capitoli di Donkey Kong Country per mano di Rare, mentre Square-Enix ha estasiato i suoi fan con le riproposizioni di numerosi Final Fantasy passati, compreso l'eccezionale Final Fantasy VI. Tra i giochi inediti pensati per il sistema portatile vanno ricordati anche Wario Land 4 e i due WarioWare, oltre a F-Zero Maximum Velocity e F-Zero GP Legend. Le sorprese non finiscono, con Astro Boy Omega Factor, la serie Mega Man Zero e le notevoli conversioni di Street Fighter Alpha 3 e Final Fight. Tanti nomi, tutti grandi, che ci ricordano quanto è stato importante l'impatto del Game Boy Advance sul mercato e di quanto sia doveroso celebrare i suoi vent'anni di storia e ricordi indelebili.