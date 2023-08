GCC Pokémon, il 2023 è l'anno di Charizard: nuova Premium Collection in arrivo!

Dopo aver visto il Charizard di tipo Buio di Ossidiana Scarlatta, la nuova espansione del GCC Pokémon in arrivo l'11 agosto, The Pokémon Company ha annunciato una nuova Premium Collection dedicata allo starter di Kanto e alla sua linea evolutiva, che sicuramente farà la felicità dei collezionisti e dei nostalgici.

Sul mercato internazionale, il prodotto verrà chiamato Charizard-ex Premium Collection e sarà rilasciato il 20 ottobre 2023. Al suo interno troveremo (almeno stando alle immagini disponibili, che potete vedere in calce a questa notizia) ben sei pacchetti del GCC Pokémon, divisi in due gruppi da tre: il primo sarà composto da set booster di Ossidiana Infuocata, mentre il secondo sarà composto da pacchetti di Evoluzioni a Paldea.



Oltre a questi prodotti, nel bundle avremo una carta di Charmander, una di Charmeleon e una di Charizard-ex, quest'ultimo in versione Teracristal con tipo Buio. Si tratterà dunque di una versione alternative art del mostriciattolo che farà da cover card per Ossidiana Infuocata, che sarà proprio un Charizard teracristallizzato di tipo Buio (sostituendo così il tradizionale tipo Fuoco). Sembra che anche Charmander e Charmeleon saranno lanciati in versioni con artwork alternativo rispetto a quelli già visti in Ossidiana Infuocata.



Oltre ai booster e alle carte promo presenti nella Premium Collection, comunque, nel bundle troveremo anche 65 bustine protettive di Charizard (di cui potete vedere alcuni dettagli nelle immagini a corredo di questa notizia) e una custodia protettiva magnetica con tanto di basetta trasparente per mostrare a tutti la vostra carta più preziosa.



Per il momento, non abbiamo la certezza che la Premium Collection arriverà anche in Europa. Sicuramente, però, quest'ultima verrà rilasciata almeno sul mercato americano, visto che il prodotto è completamente tradotto in inglese: su queste basi, è più che lecito aspettarsi una sua uscita anche in Italia.