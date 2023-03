GCC Pokémon: annunciata l'espansione Evoluzioni a Paldea di Scarlatto e Violetto

Continua ad espandersi il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), di cui a breve potremo acquistare i pacchetti dell'espansione a tema Scarlatto e Violetto che prende il nome di Evoluzioni a Paldea.

The Pokémon Company International ha infatti annunciato che la nuova espansione sarà disponibile a partire dal prossimo 9 giugno 2023 presso i rivenditori autorizzati in giro per il mondo.

Ecco di seguito tutti i dettagli sulle carte che andranno a comporre il set in questione:

15 Pokémon-ex e tre Pokémon-ex Teracristal

36 carte rare illustrazione di Pokémon

18 carte ultrarare di Pokémon-ex e otto carte Aiuto ultrarare

15 carte rare illustrazione speciale di Pokémon e Aiuto

Nove carte rare iper dorate impresse in modo speciale, che possono includere carte Pokémon-ex, Allenatore ed Energia

L'azienda ha confermato che fra le creature in versione Teracristal ci saranno Slowking, Forretress e Dedenne, tutti ritratti in carte a figura intera che permetteranno di osservare meglio il loro particolare look dovuto alla trasformazione. Per quello che riguarda la vendita, inoltre, sarà possibile trovare nei negozi le buste di espansione, i set Allenatore Fuoriclasse e le collezioni speciali.

In attesa di poter vedere alcune di queste carte, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul costoso set intitolato Pokémon Trading Card Game Classic.