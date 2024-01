GCC Pokémon, annunciata la nuova rotazione: come cambia il metagame nel 2024

A pochi giorni dall'annuncio dell'espansione Cronoforze del GCC Pokémon, arriva ora un'altra importante novità per il cardgame basato sui mostriciattoli tascabili: la prossima rotazione del formato standard del GCC Pokémon è in arrivo, e tante carte non potranno più essere utilizzate nel gioco competitivo.

Come riporta il portale PokéGuardian, una press release di The Pokémon Company indica che "il prossimo Formato Standard per gli eventi dal vivo Play! Pokémon inizierà il 5 aprile 2024. La rotazione del Formato Standard sarà attiva nel gioco di carte collezionabili Pokémon Live [la versione online e per dispositivi mobili del GCC] a partire dal 21 marzo 2024, in modo da permettere ai giocatori di testare il nuovo formato standard prima di recarsi agli eventi dal vivo".

La scorsa rotazione del Formato Standard del GCC Pokémon risale a più di un anno fa, dal momento che è stata annunciata il 4 gennaio 2023. A questo giro, le carte con la lettera "E" nell'angolo in basso a sinistra non saranno più legali nel gioco classificato: ciò significa che potranno essere utilizzate solo carte con il regulation mark "F", "G" o "H" da qui in poi. In futuro, ovviamente, verranno rilasciate altre lettere per regolamentare il formato standard.

Ciò significa che alcune carte molto amate nel gioco competitivo del GCC Pokémon finiranno una volta per tutte al di fuori del gioco classificato. Tra queste, molti mostriciattoli V e VMAX saranno duramente colpiti dal ban: tra di essi, per esempio, abbiamo Mew V e Mew VMAX, Genesect V e Inteleon V e VMAX.

Le espansioni che resteranno legali negli eventi classificati del GCC Pokémon, invece, saranno Astri Lucenti, Lucentezza Siderale, Pokémon Go, Origine Perduta, Tempesta Argentata e Zenit Regale, insieme ovviamente a tutti i set di Pokémon Scarlatto e Violetto rilasciati fino ad ora (ossia Scarlatto e Violetto - set base, Evoluzioni a Paldea, Ossidiana Infuocata, Paradosso Temporale e Cronoforze). Non ci saranno cambiamenti nel formato Expanded, invece: quest'ultimo, infatti, continuerà ad accettare tutte le carte rilasciate da Bianco e Nero in poi.