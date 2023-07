GCC Pokémon, arriva una collezione... profumata! Oinkologne e Lechonk protagonisti del box

Mentre i fan sono in trepidante attesa per il lancio dell'espansione del GCC Pokémon Ossidiana Infuocata, in arrivo a inizio agosto in tutte le edicole, The Pokémon Company ha deciso di presentare un nuovo set da collezione dedicato a Oinkologne e Lechonk, i due Pokémon Porcellini introdotti in nona generazione.

Il set da collezione si chiama Oinkologne-ex Collector Box e contiene, tra le altre cose, una carta promo di Lechonk e una carta promo di Oinkologne-ex. Sfortunatamente, entrambe le card sono dei semplici reprint dal set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, lanciato in Italia il 31 marzo scorso. Un vero peccato, perché i due mostriciattoli avrebbero sicuramente tratto enorme vantaggio, in termini di popolarità, da delle versioni con illustrazione alternativa. In ogni caso, oltre alle due carte promo, il box contiene una carta oversize di Oinkologne-ex, sempre con la medesima illustrazione utilizzata per il set base di Scarlatto e Violetto, e un totale di quattro pacchetti di carte. Questi ultimi dovrebbero essere di Evoluzioni a Paldea, la seconda espansione del GCC Pokémon dedicata alla regione di nona generazione.

Quantomeno, entrambe le carte promo saranno foil, il che potrebbe fornire a molti collezionisti una ragione per acquistare il box promozionale. A completare il pacchetto, ovviamente, avremo anche un codice per il GCC Pokémon Live. Come sempre, il prodotto è consigliato per i giocatori di sei anni di età o più. La descrizione ufficiale del box, che traduciamo da quanto riportato da PokéGuardian sulla base delle informazioni rilasciate dalla divisione americana di The Pokémon Company, riporta: "manda a monte le strategie finemente ponderate dal tuo avversario con l'aiuto di un Pokémon-ex dal dolce profumo! In questo box troverai Oinkologne-ex come carta foil pronta per essere inserita in un deck, insieme a Lechonk, così potrai giocarli entrambi nel tuo mazzo. Una carta oversize aggiuntiva ti permette di mostrare questo Pokémon profumato ovunque lo desideri!". Il set uscirà il 3 novembre 2023 ad un prezzo di 21,99 Dollari negli Stati Uniti d'America.