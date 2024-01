GCC Pokémon, arriva Destino di Paldea: da oggi nei negozi, ecco tutti i prodotti

Sono ormai passate un paio di settimane dal reveal di tutte le carte di Destino di Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon. Finalmente, nelle scorse ore Destino di Paldea è arrivato in edicola: scopriamo insieme tutti i prodotti del nuovo set Pokémon incentrato sui mostriciattoli shiny!

In effetti, i Pokémon cromatici sono al centro di Destino di Paldea, la cui cardlist (qui tutte le carte di Destino di Paldea annunciate da The Pokémon Company) comprenderà più di 130 mostriciattoli shiny, cioè rappresentati in una colorazione diversa rispetto a quella "standard". Fortunatamente, queste creature avranno una probabilità nettamente più alta di essere trovate nei pacchetti di espansione del GCC rispetto a quanto avviene nel videogioco, dove il loro spawn rate è di uno ogni 4.000 e passa incontri casuali.

Al momento, i prodotti di Destino di Paldea disponibili per il pubblico sono solo due. Dal momento che si tratta di un set "speciale" (e non di un'espansione mainline come Paradosso Temporale o Evoluzioni a Paldea), Destino di Paldea non sarà acquistabile in pacchetti singoli. Si potranno invece acquistare i Set Allenatore Fuoriclasse dell'espansione, che hanno in copertina un bellissimo Mimikyu cromatico e che, al costo di poco più di 50 Euro, comprendono 9 bustine di espansione da 10 carte, una carta promo, 65 bustine protettive, 45 carte Energia, sei dadi segnalini danno, un dado-moneta e due segnalini per le condizioni di stato.

In aggiunta, The Pokémon Company ha lanciato tre Collezioni con adesivo dedicate ai mostriciattoli di Paldea, che hanno in copertina Fidough, Greavard e Maschiff, i tre mostriciattoli-canidi di nona generazione. In ciascuna Collezione con adesivo - disponibile ad un prezzo attorno ai 18-20 Euro a seconda del rivenditore - troverete una carta promozionale cromatica del Pokémon di copertina, un adesivo dedicato al medesimo mostriciattoli e tre pacchetti di Destino di Paldea.

Una pletora di prodotti aggiuntivi arriverà il 9 febbraio, invece. Tra di essi ci saranno le Collezioni Premium di Skeledirge.ex, Quaquaval-ex e Meowscarada-ex, che conterranno una carta promozionale oversize del mostriciattolo di copertina, tre carte shiny olografiche della sua linea evolutiva, otto bustine di Destino di Paldea e un card protector da esposizione. Il secondo prodotto in uscita a febbraio saranno poi le Tin da Collezione di Charizard-ex, Solcoferreo-ex e Grandizanne-ex: queste ultime conterranno quattro bustine di espansione ciascuna, una carta promozionale olografica della creatura in cover e una carta codice per il GCC online.

Infine, ancora il 9 febbraio usciranno le mini-scatole da collezione di Paldea, che includeranno due pacchetti di Destino di Paldea, una carta olografica promozionale ciascuna (a scelta tra Maushold, Smoliv, Tinkatink, Finizen e Flamigo) e un foglio di adesivi. Il 23 febbraio, per concludere l'espansione, sarà invece la volta della Confezione di Buste di Destino di Paldea, che comprenderà sei pacchetti del nuovo set Pokémon.