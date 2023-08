GCC Pokémon, arriva anche in Italia il set Prima Lotta: perfetto per bambini e neofiti!

Il set My First Battle del GCC Pokémon è stato presentato negli Stati Uniti a inizio luglio: si tratta di un piccolo box di carte Pokémon pensato per i bambini, per i neofiti e per chi vuole tornare a giocare senza spendere troppo e senza badare alla profondità strategica del gioco. Oggi, finalmente, il box è stato confermato anche per l'Italia.

Come spiega la pagina del prodotto sul sito web del GCC Pokémon, in Italia quest'ultimo si chiamerà set Prima Lotta del GCC Pokémon. Sfortunatamente, per il momento non ci sono ancora immagini dell'edizione italiana del box, anche se possiamo aspettarci che essa sarà pressoché identica alla release internazionale del kit My First Pokémon Battle.

In totale, il kit sarà lanciato in due varianti, una dedicata a Pikachu e Bulbasaur e l'altra a Charmander e Squirtle. Anche in questo prodotto, dunque, vediamo un forte collegamento con i Pokémon di prima generazione, che secondo Game Freak sono rimasti nel cuore tanto dei giocatori più attempati quanto di quelli più giovani. Il set verrà lanciato nel terzo trimestre del 2023, ovvero entro fine settembre: sempre a settembre, inoltre, arriverà il set Pokémon Scarlatto e Violetto 151, dedicato ai 151 Pokémon originali di Kanto.

Ogni kit, dunque, conterrà due minimazzi da 17 carte l'uno, ciascuno dedicato a uno dei quattro mostriciattoli iniziali di prima generazione. Inoltre, nel pacchetto troverete anche due tabelloni di gioco e un regolamento semplificato (anche perché il numero di carte per mazzo sarà più che dimezzato rispetto al GCC "standard"). All'interno del set, poi, ci saranno anche una moneta Pokémon extra-large, un foglio di segnalini danno e sei gettoni premio. Insomma, ciascun set Prima Lotta permetterà a due giocatori di confrontarsi in battaglia senza dover acquistare altri prodotti Pokémon.