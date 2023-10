GCC Pokémon, arriva il set Prima Lotta: è perfetto per imparare le regole

Il set Prima Lotta del GCC Pokémon è stato annunciato anche per l'Italia da The Pokémon Company a fine agosto. Già il 29 settembre, però, il prodotto è arrivato sugli scaffali delle edicole e dei negozi specializzati italiani, permettendo a una nuova generazione di allenatori Pokémon di imparare a giocare ad un formato semplificato di gioco.

Infatti, il set Prima Lotta è pensato per i più piccoli, come spiega il sito web ufficiale Pokémon, che ci dice che "nella confezione troverai tutto ciò che serve ai nuovi Allenatori per imparare a lottare!". In totale, i set prima lotta sono due: uno è dedicato a Charmander e Squirtle, insieme ad una manciata di altri Pokémon di tipo Acqua e Fuoco di prima generazione, come Poliwag e Vulpix; l'altro, invece, ha Pikachu e Bulbasaur per protagonisti, insieme a mostriciattoli quali Oddish e Voltorb.

Pensato per un pubblico dai sei anni in su, il kit comprende due mini-mazzi da 17 carte ciascuno, che ruoteranno rispettivamente attorno ad uno dei quattro Pokémon starter già citati e al tipo di quest'ultimo, nonché due tabelloni di gioco, un regolamento, una moneta, un foglio di segnalini danno e un set di gettoni premio. Di fatto, in ogni kit avrete tutto l'occorrente per una partita uno contro uno del GCC Pokémon!

Ovviamente, il set è pensato per introdurre i più giovani al GCC Pokémon, dando loro modo di giocare con una versione semplificata delle regole e con dei mazzi più piccoli, composti da meno di 20 carte (contro le 60 di un deck competitivo "ufficiale"). In questo modo, dunque, la profondità strategica del gioco viene ridotta, permettendo delle partite mordi-e-fuggi e una minore difficoltà nella comprensione delle meccaniche e del gameplay.

Al momento, i due set Prima Lotta costano 12,99 Euro presso i principali rivenditori online. Se però siete più grandicelli ma volete comunque iniziare a giocare al GCC Pokémon, il prodotto che fa per voi è il Pokémon Trading Card Game Classic, una versione "da tavolo" del cardgame dei mostriciattoli tascabili!