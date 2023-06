GCC Pokémon, arriva il set 'My First Battle': sarà pensato per i neofiti

Mentre il cardgame Pokémon torna alle origini con l'annuncio per il mercato occidentale del nostalgico set Scarlatto e Violetto - 151, interamente dedicato ai mostriciattoli di Kanto, arriva ora la notizia di un nuovo prodotto del TCG Pokémon, questa volta pensato guardando ai neofiti del Gioco di Carte Collezionabili.

Il prodotto dovrebbe chiamarsi "Pokémon TCG - My First Battle Box", che in italiano potrebbe tradursi in "GCC Pokémon - Box della mia prima lotta". Come ci spiega il nome, dovrebbe trattarsi di una piccola collezione di carte pensata per i neofiti e per chi torna al cardgame dopo anni di assenza e che, accanto al puro collezionismo, desidera imparare a giocare al GCC Pokémon o rispolverare le sue basi.

Per questo, il box proporrà una versione semplificata delle regole del GCC Pokémon, un po' come i cofanetti Speed Duel fanno per Yu-Gi-Oh!, in modo da introdurvi gradualmente alle regole del gioco e alla profondità strategica di quest'ultimo. Il prodotto dovrebbe uscire il 29 settembre 2023, dunque dopo il set Scarlatto e Violetto - 151, che nell'ottica di The Pokémon Company potrebbe riportare tanti giocatori "vintage" sulla scena del GCC.

Nel cofanetto per neofiti, comunque, troviamo due mini-deck da 17 carte ciascuno, due terreni di gioco laminati da giocatore singolo, un libro delle regole, una serie di segnalini danno, sei token da usare al posto delle carte premio, una moneta di grandi dimensioni e un dado di plastica. Si tratta, ovviamente, di tutti gli elementi necessari per delle partite rapide del GCC dei mostriciattoli tascabili.

Il fatto che i mini-deck siano da sole 17 carte (contro le 60 di un mazzo standard secondo le regole attuali) implica che le partite saranno molto più veloci rispetto a quelle classiche e dei tornei: in questo modo, The Pokémon Company potrebbe rendere il suo cardgame più appetibile soprattutto ad un pubblico di bambini, abituati a sessioni di gioco mordi e fuggi.