GCC Pokémon, arrivano in Italia i nuovi Mazzi Lotte: sono dedicati a Greninja e Kangaskhan

I nuovi mazzi lotta del GCC Pokémon sono stati svelati a fine luglio, ma solo oggi è stato confermato che i due deck dedicati a Greninja e Kangaskhan arriveranno anche in Italia. Non solo: The Pokémon Company ha anche fornito una finestra di lancio per i due mazzi!

I due Mazzi Lotta di Greninja-ex e Kangaskhan-ex arriveranno nei negozi italiani nel corso del quarto trimestre di quest'anno. Al momento, sappiamo che nel periodo compreso tra ottobre e dicembre uscirà la nuova espansione Pokémon Paradosso Temporale, annunciata durante i Campionati Mondiali Pokémon: è dunque probabile che i due mazzi lotta vengano lanciati insieme a quest'ultima.



Come spiega chiaramente il nome, i due Mazzi Lotta ruotano rispettivamente attorno a Greninja-ex e Kangaskhan-ex. Il primo è un Pokémon di tipo Acqua con 300 PS e i due attacchi Lame Furtive e Lacerazione Torrenziale. Il primo, ad un costo di una sola Energia, vi permette di infliggere 40 danni al Pokémon dell'avversario, bypassando resistenze e debolezze di quest'ultimo. Il secondo, che costa due Energie di tipo Acqua, infligge 120 punti danno a un mostriciattolo nemico che diventano 240 se l'avversario ha dei segnalini danno già applicati sul suo Pokémon.

Kangaskhan-ex ha 230 PS e due attacchi principali. Il primo si chiama Pescata Tripla e, al costo di un'Energia, vi permette di pescare tre carte dal vostro mazzo. Il secondo, invece, è Pugni Incessanti, e vi permette di infliggere fino a 400 danni ad un Pokémon avversario. Dovrete però essere fortunati: la mossa vi imporrà infatti di lanciare una moneta per quattro volte, e infliggerà 100 danni per ogni volta che otterrete testa.



Ogni Mazzo Lotta comprende 60 carte, insieme a tre schede di riferimento, un libretto per le regole, un tabellone di gioco per giocatore singolo, un set di segnalini danno, una moneta extra-large, una scheda strategica e un portamazzo. I due deck dovrebbero costare circa 15 Euro l'uno.