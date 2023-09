GCC Pokémon, auto-leak di Game Freak: sono questi i set del 2024?

Nonostante i nuovi set giapponesi del GCC Pokémon, Ancient Roar e Future Flash, siano stati annunciati da Game Freak solo un paio di giorni fa, un clamoroso auto-leak delle aziende dietro al brand Pokémon sembra aver svelato i nomi delle prossime espansioni Pokémon in arrivo nella prima metà del 2024.

Stando a quanto riporta PokéGuardian, infatti, Nintendo, The Pokémon Company e Game Freak avrebbero registrato i titoli di tre nuove espansioni del GCC Pokémon, tutte presumibilmente in arrivo nella prima metà del 2024 sul mercato giapponese. Come sempre, i tre titoli verranno cambiati nella transizione verso il mercato occidentale, mentre è possibile che almeno due delle tre espansioni verranno accorpate in un medesimo set in vista della release europea ed americana.

Le tre espansioni registrate da The Pokémon Company si chiameranno "Mask of Change", "Night Wanderer" e "Crimson Haze", traducibili rispettivamente in italiano come "Maschera della Trasformazione", "Vagabondi della Notte" e "Foschia Cremisi". Difficile dire a cosa si riferiscano questi tre nomi, specie nei due casi di "Vagabondi della Notte" e di "Foschia Cremisi".

Invece, Maschera della Trasformazione sembra collegato ai videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto. Nello specifico, il set dovrebbe ricollegarsi alla prima parte del DLC Pokémon - Il Tesoro dell'Area Zero, che non a caso si intitolerà proprio "La Maschera Turchese". Il mostriciattolo protagonista del set dovrebbe dunque essere il Pokémon leggendario Ogerpon, che per tratto caratteristico ha proprio quello di indossare una maschera tradizionale giapponese.

Per quanto riguarda "Vagabondi della Notte" e "Foschia Cremisi", invece, possiamo aspettarci che si tratti di set simili a Ossidiana Infuocata e Paradosso Temporale: le due espansioni, cioè, non ruoteranno attorno ad un Pokémon leggendario preciso, ma si limiteranno a ripresentarci mostriciattoli già visti nel gioco base di Scarlatto e Violetto, alternando tra Pokémon Paradosso e forme Teracristal.