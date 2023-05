GCC Pokémon, i nuovi Battle Deck saranno dei Best Buy: mazzi competitivi a pochi euro!

Dopo aver svelato i 10 Start Deck di Paldea del GCC Pokémon, The Pokémon Company ha annunciato negli scorsi giorni un nuovo prodotto espressamente dedicato al Gioco di Carte Collezionabili occidentale Pokémon: Stiamo parlando dei due Battle Deck EX di Chien-Pao e Tinkaton EX, in arrivo a luglio in Europa e negli Stati Uniti.

Nello specifico, i due Battle Deck EX arriveranno il 14 luglio 2023 nel GCC occidentale e saranno rispettivamente basati sul Leggendario Chien-Pao EX e sul Pokémon psico Tinkaton EX. Entrambe le carte fanno parte del nuovo set "Evoluzioni a Paldea" di Scarlatto e Violetto, in uscita a inizio giugno nel Vecchio Continente, Italia compresa.

Ogni Battle Deck comprende un mazzo precostruito da ben 60 carte, che saranno in parte provenienti dalle due espansioni di Scarlatto e Violetto finora arrivate in commercio (il Set Base di Scarlatto e Violetto e la già citata Evoluzioni a Paldea). I due mazzi, ovviamente, ruoteranno attorno a Chien-Pao e Tinkaton, mentre non sembra esserci alcun deck dedicato a Ting Lu, l'altra cover card di Evoluzioni a Paldea.

Accanto alle 60 carte, ovviamente, ogni Battle Deck conterrà un regolamento del GCC Pokémon, un tappetino da gioco, un set di contatori per i danni, una moneta di metallo, un box per il deck, un foglio per le strategie principali del mazzo e un codice promozionale per il Gioco di Carte Pokémon Online. Trovate alcune immagini dei due deck nella galleria in calce a questa notizia.

Considerato che ciascun mazzo costerà 9,99 Dollari negli Stati Uniti (il prezzo europeo non è ancora stato rivelato, ma non dovrebbe essere tanto più alto), i due Battle Deck EX potrebbero essere decisamente interessanti per i giocatori alle prime armi: entrambi i mazzi, specie quello dedicato a Chien-Pao, stanno infatti godendo di un certo successo nel competitivo giapponese, e potrebbero arrivare ai vertici del metagame anche in Europa, quando Evoluzioni a Paldea verrà lanciato anche in occidente.