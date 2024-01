GCC Pokémon, i nuovi Battle Deck Deluxe arrivano a marzo: c'è il mazzo di Zapdos

Il 2024 sarà un anno sfavillante per il GCC Pokémon, a giudicare dalle prime uscite a tema. Tra poche settimane, infatti, arriveranno le nuove espansioni giapponesi del GCC Pokémon, rispettivamente intitolate Cyber Judge e Wild Force. Ma non solo! The Pokémon Company ha appena svelato due nuovi deck e una Knock-Out Collection dal design vaporwave.

Partiamo dai due mazzi: si tratterà dei Deluxe Battle Deck di Ninetales-ex e Zapdos-ex, quest'ultimo insieme a Miraidon-ex. I due mazzi sono indicati come "Level 2", dunque si tratta di deck di moderata complessità, pensati per giocatori una certa esperienza. Le tre cover card dei due mazzi sono comunque già note ai giocatori: Ninetales e Zapdos arrivano da Pokémon 151, l'espansione che ruota attorno ai mostriciattoli tascabili di Kanto, mentre Miraidon proviene dal set base di Scarlatto e Violetto.

Ciascuno dei due deck conterrà un totale di 60 carte Pokémon tematiche, un playmat per giocatore singolo, un set di segnalini danno, una moneta metallica di grandi dimensioni, un set di segnalini per le condizioni di stato e un contenitore per il deck, insieme ovviamente ad un codice per il GCC Pokémon online e ad una guida strategica per il gioco competitivo. Il lancio dei due prodotti è previsto per il 22 marzo 2024, mentre il loro prezzo non è ancora stato ufficializzato.

Accanto ai due Battle Deck Deluxe e ai mazzi dei Campioni mondiali Pokémon del 2023, nel 2024 arriverà anche la Knock-Out Collection di Colloferreo. Il prodotto, che presenta un'estetica vaporwave mai vista prima nel gioco di carte collezionabili, comprende una versione alternativa della carta di Colloferreo già vista nell'espansione del GCC Pokémon Paradosso Temporale, dotata però di un trattamento foil cosmos del tutto originale.

In ciascuna confezione - disponibile nel corso del 2024 al prezzo di 9,99 Dollari - troverete anche due pacchetti di espansione del GCC Pokémon, un foglio di sticker e una carta codice per il GCC Pokémon online.