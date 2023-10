GCC Pokémon, ecco la bellissima carta di Detective Pikachu Il Ritorno!

Finalmente Detective Pikachu è tornato su Nintendo Switch: il nuovo titolo dedicato all'investigatore del mondo Pokémon, "Detective Pikachu - Il Ritorno" è arrivato anche in Italia il 6 ottobre. E quale modo migliore per celebrare il titolo se non con una carta esclusiva del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon?

Negli scorsi giorni, infatti, The Pokémon Company ha pubblicato una carta promo del GCC Pokémon dedicata a Detective Pikachu, di cui potete vedere un'illustrazione senza testo nell'immagine in calce a questa notizia. Nell'artwork vediamo Pikachu che tiene in mano la sua proverbiale lente di ingrandimento e indossa il suo cappello da investigatore.

Il mostriciattolo è a cavallo di Growlithe, uno dei compagni Pokémon del secondo capitolo di Detective Pikachu (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Detective Pikachu Il Ritorno). L'illustrazione è stata realizzata dall'artista giapponese Take Minaminami, che ha anche pubblicato una versione con scritte in giapponese della carta su X.

Sfortunatamente, la carta promo di Detective Pikachu - Il Ritorno non è disponibile al di fuori del Sol Levante. Quest'ultima, infatti, viene fornita come bonus per l'acquisto del gioco per Nintendo Switch presso un Pokémon Center giapponese. Per il momento, dunque, non ci sono informazioni circa una sua eventuale distribuzione in occidente.

In ogni caso, diversi rivenditori italiani offrono la possibilità di importare gioco e carta promo dal Giappone (ovviamente ad un prezzo superiore di quello di listino): qualora decideste di optare per questa opzione, vi ricordiamo che potrete impostare il gioco in lingua italiana e non sarete vincolati a quella giapponese.

Ovviamente, quella di Pikachu è una carta da collezione, non certo pensata per il gioco competitivo. Con 90 PS e due attacchi, che richiedono rispettivamente una e tre Energie, il mostriciattolo non sembra particolarmente interessante per il competitivo. L'attacco più "costoso" del Pokémon infligge 50 danni a un avversario, mentre l'altro non infligge danni ma ha un effetto secondario (per il momento sconosciuto, in assenza di una traduzione in inglese o in italiano della carta).