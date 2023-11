GCC Pokémon, è questa la carta più costosa del 2023? Leakato un Charizard-ex shiny!

Il nuovo set giapponese del GCC Pokémon, intitolato Shiny Treasure, è stato appena svelato ufficialmente da The Pokémon Company. Poche ore fa, la stessa compagnia ha mostrato le due carte di Charmander e Charmeleon shiny, mentre un leak ha svelato quella che potrebbe essere la carta più costosa dell'anno: un Charizard Teracristal shiny di colore nero!

Partiamo però dai primi due mostriciattoli della linea evolutiva starter di Kanto: come ampiamente prevedibile, Charmander e Charmeleon tendono più al giallo che al rosso, esattamente come le loro controparti "luccicanti" nei videogiochi Pokémon. Per enfatizzare che si tratta di due Pokémon shiny, la loro illustrazione vanta delle stelline e dei raggi di luce che fuoriescono dal corpo di entrambi.



Inoltre, possiamo notare che entrambe le carte hanno il trattamento foil (come ogni shiny arrivato finora nel GCC Pokémon) e che lo sfondo della loro illustrazione è a tinta unita e di colore grigio, in modo da far risaltare il più possibile il colore delle due creature. Charmander ha 70 PS e due attacchi, uno dei quali infligge 30 danni all'avversario, mentre Charmeleon ha un'abilità e un attacco che infligge 50 danni all'avversario, insieme a 90 PS.



Su Reddit, invece, è comparso quello che sembra essere il Charizard-ex Teracristal Shiny del set inglese di Shiny Treasure. Il Pokémon è illustrato da Akira Egawa, mentre possiamo notare che esso fa parte di un set denominato "PAF" (probabilmente la prossima uscita del GCC Pokémon occidentale). La particolarità di questo set? A fronte di una cardlist da sole 91 carte, i mostriciattoli fuorilista saranno più di 100, dal momento che il Charizard-ex mostrato nella foto in calce è la carta numero 234.

In ogni caso, il Pokémon è molto simile al Charizard Teracristal di Ossidiana Infuocata, sia per artwork che per Tipo, abilità e attacchi. Considerato che quest'ultimo è una delle carte più rare e costose del 2023, possiamo aspettarci che la sua controparte cromatica arrivi a dei prezzi persino più elevati!