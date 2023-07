GCC Pokémon, quali sono le carte più forti di Evoluzioni a Paldea?

Dopo aver scoperto i segreti delle illustrazioni della nuova espansione del GCC Pokémon, Evoluzioni a Paldea, The Pokémon Company ci svela oggi un altro aspetto del nuovo set Pokémon: quale impatto avrà Evoluzioni a Paldea sul metagame e sul competitivo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon?

Secondo TPCi, quattro saranno le carte più potenti di Evoluzioni a Paldea: tre saranno dei Pokémon-EX, mentre una sarà una Carta Allenatore. Le prime, nello specifico, saranno Chien-Pao EX, Ting-Lu EX e Sqauwkabilly EX; la seconda, invece, sarà la carta dedicata a Kissara, la capopalestra di tipo Elettro di Leudapoli.

La potenza di Chien-Pao EX sta in Lama di Grandine, la mossa signature del leggendario del Quartetto Nefasto: quest'ultima, infatti, vi permette di infliggere 60 danni a un nemico per ogni Energia Acqua scartata dai vostri Pokémon. In soldoni, scartando cinque o sei energie potrete arrivare a infliggere la bellezza di 300 o 360 danni ad un nemico: si tratta di un ammontare sufficiente a mandare KO un Pokémon V o EX in un solo colpo! Il leggendario, inoltre, sinergizza con il nuovo Pokémon Baxcalibur, che con la sua abilità Super Freddo consente di assegnare a uno dei propri Pokémon un'Energia base di tipo Acqua per turno. Al contempo, l'abilità Tremagelo di Chien-Pao EX permette di pescare fino a due energie di tipo Acqua per turno, assicurandovi di non rimanere mai a bocca asciutta! Squawkabilly EX ha l'abilità Strilla e Afferra, che permette di scartare tutte le carte in mano e di pescarne altre 6: in questo modo, le possibilità di pescare le carte più indicate ad affrontare ogni situazione e ogni match-up salgono a dismisura! Ting-Lu EX vi permetterà di dominare il campo grazie alla sua abilità caratteristica, Terra Maledetta: quando il Pokémon è in posizione attiva, tutti i Pokémon avversari danneggiati perdono la propria abilità attiva, ad eccezione dei Pokémon EX. Con questo effetto, Ting-Lu EX contrasta molti mazzi estremamente popolari nel GCC, inibendo gli effetti dei Pokémon più forti del metagame. Infine, secondo TPCi, anche Kissara è destinata al successo: ciò non può che renderci felici, dal momento che siamo stati proprio noi di Everyeye a svelare al pubblico italiano Kissara e Bellibolt-EX per Evoluzioni a Paldea. Già al momento del reveal della carta, ci siamo detti certi che il suo effetto, che permette di rimescolare la propria mano nel mazzo e di pescare tante carte quante sono le carte premio possedute, sarebbe stato fortissimo: a quanto pare avevamo ragione!