GCC Pokémon, cos'è Scarlatto e Violetto - 151? Tutto sul set dedicato a Kanto

A giugno, The Pokémon Company ha annunciato che Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 arriverà in Italia. L'uscita dell'espansione, un set celebrativo di Kanto e dei mostriciattoli di prima generazione, è ormai imminente: l'appuntamento è infatti fissato al 22 settembre. Ma, esattamente, cos'è Scarlatto e Violetto - 151?

Il set, come indica il nome, è interamente dedicato ai primi 151 Pokémon, quelli originari di Kanto e della prima generazione videoludica. Ovviamente, i mostriciattoli saranno opportunamente ammodernati: la cardlist dell'espansione comprenderà una serie di Pokémon-ex, tra cui spicca sicuramente Mew-ex, mentre il numero di carte Rare Illustrazione sarà elevato (a proposito: potete già dare un'occhiata alle Rare Illustrazione di Charizard e Charmander e alle Rare Illustrazione di Squirtle e Blastoise).



In totale, il set comprenderà poco più di 200 carte, di cui alcune di enorme valore: per esempio, la versione Rara Illustrazione della Capopalestra Erika - per ora disponibile solo in lingua giapponese - viene venduta sul mercato secondario a circa 300 Euro. Prezzi che si abbasseranno, questo è certo, ma forse neanche troppo.



Il motivo sta nella peculiare "forma" dell'espansione. Scarlatto e Violetto - 151 è un set celebrativo: si tratta di un prodotto diverso dagli altri set di nona generazione, come Evoluzioni a Paldea o Ossidiana Infuocata, decisamente più simile all'altro grande set celebrativo degli ultimi mesi, Zenit Regale, che proprio in questo periodo dovrebbe uscire di produzione.



Per esempio, non ci saranno booster box di Scarlatto e Violetto - 151. I box da 36 buste ciascuno, tipici dei set "tradizionali", verranno invece sostituiti dalla cosiddetta "Collezione Ultra Premium", che, al costo di 179,90 Euro (identico a quello di un booster box), vi permetterà di portarvi a casa 16 bustine da dieci carte ciascuna, due carte promo e una carta metallica dorata di Mew.



Tra gli altri prodotti già annunciati abbiamo il Set Allenatore Fuoriclasse di Scarlatto e Violetto - 151, che costerà 69,90 Euro e conterrà 9 buste da 10 carte l'una, una carta promozionale e 65 bustine del GCC Pokémon, nonché la confezione di buste di Scarlatto e Violetto - 151, che comprende sei buste dell'espansione.

Ovviamente, non si potranno acquistare buste singole. Sarà invece possibile comprare diverse collezioni speciali, tra cui la Collezione con Poster di Scarlatto e Violetto - 151, che contiene un poster con il Pokédex di Kanto, tre carte promozionali di Charmander, Squirtle e Bulbasaur, tre buste dell'espansione e una carta codice per il GCC Pokémon Live. Verrà poi lanciata la Collezione con Raccoglitore di Scarlatto e Violetto - 151, che conterrà quattro buste dell'espansione e un raccoglitore da 20 pagine con 9 tasche ciascuna.



Infine, in Italia dovrebbero arrivare due Collezioni Speciali dedicate a Zapdos e Alakazam. Nella prima troveremo quattro buste dell'espansione di Scarlatto e Violetto - 151, una promo di Zapdos-ex in formato normale e oversize, e una promo di Electabuzz. Nella seconda, invece, ci saranno tre carte, rispettivamente dedicate ad Abra, Kadabra e Alakazam, nonché quattro buste del GCC Pokémon.