GCC Pokémon, cosa ci aspetta nella seconda metà del 2023? Le novità sulle prossime uscite

Il GCC Pokémon si è appena lasciato alle spalle Evoluzioni a Paldea, il secondo set di Scarlatto e Violetto. Mentre aspettiamo che Ossidiana Infuocata arrivi in edicola l'11 agosto, dunque, è il momento di fare il punto della situazione sulle uscite del cardgame dei mostriciattoli tascabili: vediamo cosa ci aspetta la seconda metà del 2023.

Come vi abbiamo già spiegato, agosto sarà il mese di Ossidiana Infuocata: quest'ultima sarà la terza espansione ufficiale di Scarlatto e Violetto e arriverà con una lista carte composta da almeno 200 mostriciattoli, allenatori e carte di supporto di varie rarità, tra le quali troveremo anche un Charizard-ex teracristallizzato di tipo Buio e un Tyranitar-ex teracristallizato di tipo Elettro.

A settembre, invece arriverà in Italia Pokémon 151. Si tratta di un set commemorativo dedicato alle origini del GCC Pokémon, con un totale di 165 carte (escluse le Rare Illustrazione e le full art). L'espansione comprende tutti i 151 Pokémon originali di Kanto, ed è chiaramente stata pensata come un prodotto celebrativo per i fan con qualche anno in più sulle spalle.

Dopo il mese di settembre, le uscite del GCC Pokémon si fanno incerte, anche perché dal Sol Levante non sono ancora arrivate ulteriori informazioni in merito ai prossimi set e alle espansioni della seconda metà del 2023. Tuttavia, stando ai trademark registrati da The Pokémon Company e Nintendo, è possibile che almeno un altro set principale arrivi tra i mesi di ottobre e di novembre.

Stiamo parlando della misteriosa espansione Raging Surf, che dovrebbe collocarsi sulla medesima falsariga di Ossidiana Infuocata e dovrebbe avere come cover card un Garchomp-ex teracristallizzato di tipo Acqua, che dovrebbe inoltre accompagnarsi a Gholdengo-ex, celebrando così il 1000° Pokémon del Pokédex nazionale.