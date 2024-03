GCC Pokémon, Crepuscolo Mascherato è la prossima espansione: ecco tutti i dettagli

A fine febbraio, in Giappone è stato svelato il set Crimson Haze del GCC Pokémon, il primo ambientato a Nordivia e con i Pokémon del DLC "La Maschera Turchese" di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ora, però, l'espansione è pronta a fare il suo debutto anche in occidente: nome e dettagli del set sono appena stati svelati da The Pokémon Company!

L'espansione si chiamerà Crepuscolo Mascherato e uscirà il 24 maggio in Italia: prima di Crepuscolo Mascherato, nel nostro Paese arriverà anche Cronoforze, che invece uscirà il 22 marzo. Mentre Cronoforze si focalizza sui Pokémon Paradosso, Crepuscolo Mascherato ripercorre le avventure videoludiche già vissute a Nordivia, e per questo tra le sue carte più importanti troviamo il leggendario Ogerpon e la versione Luna Cremisi di Ursaluna.



Accanto a questi mostriciattoli, fanno il loro debutto anche Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, i tre membri del trio dei Beniamici che, nella trama del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto "La Maschera Turchese", vengono collegati al leggendario Ogerpon. Quest'ultimo, invece, sarà presente nel set sia in versione "base" che sotto forma di Pokémon ex-Teracristal in ben tre versioni diverse, una di tipo Fuoco, una di tipo Erba e l'altra di tipo Acqua.

In aggiunta a questi Pokémon, Crepuscolo Mascherato conterrà circa 200 nuove carte, tra le quali abbiamo 7 Pokémon-ex e 7 Pokémon-ex in versione Teracristal, nonché 21 carte Rare Illustrazione di Pokémon, 11 carte Rare Illustrazione Speciale e 6 carte Rare Iper con illustrazione dorata. A queste ultime, infine, si sommano ben sei carte Rare ASSO TATTICO, con una meccanica ripresa dai set del GCC Pokémon di Bianco e Nero.



Come tutte le altre espansioni tentpole del GCC Pokémon, anche Crepuscolo Mascherato sarà disponibile in bustine di espansione, box di bustine e Set Allenatore Fuoriclasse, a cui si aggiungeranno anche le classiche Collezioni Speciali con protagonisti i Pokémon più iconici del set. Tutti questi prodotti saranno disponibili presso i rivenditori specializzati e in edicola.

