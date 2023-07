GCC Pokémon, il nuovo deck da battaglia è dedicato a Greninja!

Sicuramente, Greninja è uno dei Pokémon più amati da tutti i fan dei mostriciattoli tascabili: d'altro canto, il Pokémon è stato uno dei compagni più affiatati di Ash nelle ultime stagioni dell'anime, nonché uno dei più potenti. Ora, finalmente, Greninja riceverà un deck tutto suo anche nel Gioco di Carte Collezionabili.

Nelle scorse ore, infatti, The Pokémon Company ha svelato due deck dedicati a Greninja-ex e Kangaskhan-ex, entrambi della serie ex-Battle Deck. I due mazzi saranno composti da 60 carte l'uno e dovrebbero andare a completare la lineup di prodotti di Ossidiana Infuocata, la prossima espansione del GCC Pokémon in uscita a metà agosto. Ovviamente, i due Battle Deck ex arriveranno sul mercato con alcune settimane di ritardo rispetto al resto del set: in particolare, i mazzi di Greninja e Kangaskhan saranno rilasciati sul mercato americano il 6 ottobre 2023 e dovrebbero raggiungere anche l'Italia negli stessi giorni. Le carte che faranno parte dei mazzi arriveranno perlopiù dai tre set di Scarlatto e Violetto finora messi in commercio e dal set speciale Pokémon 151 dedicato alla regione di Kanto. Come abbiamo già accennato, ogni mazzo conterrà ben 60 carte, alcune nuove e altre invece già viste nel GCC, e ruoterà attorno alla sua cover card. Oltre alle 60 carte, in ogni Battle Deck troverete anche 3 carte reference per le istruzioni di gioco, un libretto delle regole, un playmat per giocatore singolo, un set di segnalini danno, una moneta metallica di grandi dimensioni, un porta-deck e un codice per il GCC Pokémon Live.

Il prezzo dei due Battle Deck Pokémon sarà pari a 9,99 Dollari, che dovrebbero tradursi in 9,99 Euro nel mercato europeo.