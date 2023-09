GCC Pokémon: uno dei deck più potenti dell'anno sta per arrivare in edicola

Mentre in Italia ancora attendiamo il lancio dell'espansione Scarlatto e Violetto - 151 del GCC Pokémon, la divisione internazionale di The Pokémon Company ha annunciato ben due nuovi prodotti da collezione targati Pokémon che faranno la felicità di tutti gli allenatori: pronti a sfidarvi con i nuovi Mazzi Lotte della Lega?

Come riporta PokéGuardian, il Mazzo Lotte Lega di Miraidon-ex verrà lanciato il 17 novembre in tutti i mercati occidentali. Quest'ultimo, come potete vedere dalle immagini a corredo di questa notizia, conterrà due carte di Regieleki-V, due carte di Regieleki-VMAX e due carte di Miraidon-ex, quest'ultimo con la medesima illustrazione già presente nel set base di Pokémon Scarlatto e Violetto.



Il mazzo elettro di Miraidon-ex e Regieleki è uno dei più utilizzati nell'attuale stagione competitiva, perciò non stupisce che quest'ultimo verrà lanciato anche in una versione "preconfezionata" pronta per il gioco. Il Mazzo Lotte Lega dedicato ai due leggendari di tipo Elettro conterrà un totale di 60 carte, tra cui Regieleki "base", Zeraora e la linea evolutiva di Bibarel e Bidoof. La lista carte completa è disponibile tra le immagini a corredo di questa notizia.



In parallelo, ancora PokéGuardian ha rivelato che il prossimo Bauletto da collezione del GCC Pokémon è in arrivo in autunno, con un'uscita prevista sempre per il 17 novembre nei principali mercati occidentali. Pur avendo il Charizard-ex Teracristal di Ossidiana Infuocata per protagonista, la tin comprenderà in realtà tre carte foil completamente diverse dallo starter teracristallizzato di prima generazione.



Queste ultime, infatti, saranno dedicate a Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval, i tre starter di nona generazione che sono già stati tra le cover card del set Evoluzioni a Paldea. Non è chiaro in quale versione verrano inclusi i tre Pokémon, dal momento che The Pokémon Company non ha ancora rivelato le carte che li ritraggono.



Insieme alle tre carte foil, comunque, il Bauletto da collezione conterrà sei pacchetti del GCC Pokémon, una moneta da collezione che ritrarrà Charizard, quattro fogli di sticker e un mini-album in cui conservare le vostre carte più rare. Il prezzo di lancio della collezione sarà pari a 29,99 Dollari negli Stati Uniti.