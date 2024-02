GCC Pokémon Destino di Paldea, arriva la seconda ondata: tutti i nuovi prodotti

Ormai Destino di Paldea è arrivato in edicola già da qualche settimana, ma il lancio dei prodotti della nuova espansione del GCC Pokémon non sarebbe stato completo senza la seconda ondata di release di Destino di Paldea, che comprende tante novità per collezionisti e allenatori a caccia di mostriciattoli cromatici.

Come i più attenti ricorderanno, Destino di Paldea è un set colmo di Pokémon shiny, tra i quali troviamo anche diversi mostriciattoli molto amati dai fan del franchise, come Mew, Gardevoir, Pikachu e persino Charizard. L'espansione, però, non fa parte delle uscite mainline del GCC Pokémon, ma è anzi un set speciale, e per questo non è venduta nei classici pacchetti sfusi. Al contrario, il set è disponibile in una serie di prodotti da collezione: alcuni di questi sono stati rilasciati a fine gennaio, mentre altri sono arrivati l'8 febbraio. Un ultimo prodotto, infine, verrà rilasciato a fine mese.

Come tutti i set del GCC Pokémon, Destino di Paldea avrà un ETB dedicato, ovvero un Set Allenatore Fuoriclasse, che a questo giro sarà rivolto alla versione cromatica del Pokémon Spettro Mimikyu. L'ETB contiene nove pacchetti di Destino di Paldea, una carta promo di Mimikyu shiny, un mazzo di carte Energia e una guida all'espansione, nonché un set di dadi, monete e segnalini danno: tutto l'occorrente per iniziare a giocare, insomma.

Sono disponibili nei negozi anche le tre Collezioni con adesivo di Greavard, Fidough e Maschiff, che hanno un costo di 18,90 Euro e che comprendono tre bustine di espansione di Destino di Paldea, una carta promo in versione shiny del Pokémon di riferimento e un adesivo di quest'ultimo, che potrete incollare dove preferite.

Più ambite dai collezionisti saranno invece le Collezioni Premium di Skeledirge-ex, Quaquaval-ex e Meowscarada-ex, ovvero dei tre Starter di Paldea. Le Collezioni costano 52,90 Euro ciascuna e comprendono 8 buste di espansione, tre carte promo olografiche degli Starter di nona generazione e delle rispettive linee evolutive (ovviamente tutte in versione cromatica) e una carta promozionale oversize della versione ex di Skeledirge, Quaquaval e Meowscarada.

A questi prodotti si aggiungono poi le tre tin da collezione di Solcoferreo, Grandizanne e Charizard-ex Shiny, tutte disponibili a 23,90 Euro e che contengono quattro pacchetti dell'espansione e una carta promozionale dedicata al mostriciattolo che trovate impresso anche sulla copertina della tin. Ci sono poi ben cinque mini-tin con due bustine di Destino di Paldea ciascuna, vendute a 12,90 Euro o in bundle a circa 60 Euro, a seconda del rivenditore a cui vi rivolgerete.

Per concludere, a fine aprile arriverà il bundle da sei bustine di Destino di Paldea, che replica la formula di successo dei bundle di Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 e che comprende ben sei pacchetti dell'espansione, venduti in un portamazzo ad un prezzo che dovrebbe oscillare intorno ai 30 Euro.