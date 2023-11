GCC Pokémon Destino di Paldea, la cardlist giapponese è enorme (e piena di shiny)

Destino di Paldea è la prossima espansione del GCC Pokémon. Il set farà il suo debutto giapponese il 1° dicembre, con il titolo inglese di "Shiny Treasure EX": a pochi giorni dalla release dell'espansione, The Pokémon Company ne ha svelato l'enorme lista carte!

Potete dare un'occhiata alla lista carte di Shiny Treasure EX nelle pagine di PokéGuardian: il portale americano, infatti, ha pubblicato le immagini di tutte e 190 le carte regular che comporranno la cardlist del set. Trattandosi dell'espansione conclusiva del 2023, non stupisce che Shiny Treasure EX contenga un gran numero di ristampe provenienti dai primi quattro set di Scarlatto e Violetto, fino a Paradosso Temporale.

Per giunta, diverse delle carte "inedite" nel set giapponese sono in realtà degli import di carte già pubblicate in occidente e che non hanno mai visto prima d'ora la luce del sole nel Sol Levante. I mostriciattoli del tutto nuovi, dunque, sono una manciata: tra di essi, per esempio, troviamo un Espathra-ex con teracristallizzazione Erba, un Cyclizar di tipo Drago, Gholdengo e la sua pre-evoluzione Gimmighoul, Grandizanne-ex e Solcoferreo-ex, rispetivamente in versione Paradosso del Tempo Passato e del Tempo Futuro, e una serie di carte allenatore e supporto.

È poi stato confermato che Shiny Treasure EX conterrà più di 150 carte "fuori lista", per un totale di circa 340 mostriciattoli totali. Molte di queste carte saranno dei Pokémon cromatici (o shiny, in inglese), che appariranno nella nuova rarità Segreta, con artwork cromatico su sfondo bianco. Un trattamento simile verrà utilizzato anche per i mostriciattoli in versione Rara Ultra, che però si accompagneranno alle più tradizionali carte Rare Illustrazione e Rare Illustrazione Speciali, alcune delle quali ritrarrano a loro volta dei Pokémon cromatici.

Infine, è stato confermato un nuovo trattamento foil per le Rare Reverse, che dovrebbe renderle molto simili a quelle che abbiamo già visto nella collaborazione tra il GCC Pokémon e McDonald's di quest'anno. Gran parte della cardlist del set giapponese, comunque, dovrebbe coincidere con quella di Destino di Paldea, che arriverà in Italia e nel resto del mondo il 26 gennaio.